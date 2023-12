Varga Mihály szerint a magyar gazdaság a „fejlesztések évtizedébe” lépett

A magyar gazdaság a fejlesztések évtizedébe lépett; a gyártás és építés 2010-es években elért sikere után a következő évtized a fejlesztésekről szól - jelentette ki a pénzügyminiszter a Széchenyi István Egyetem Zalaegerszegi Innovációs és Technológiai Park épületének átadó ünnepségén csütörtökön.

Varga Mihály az MTI beszámolója alapján kiemelte, véleménye szerint

a magyar gazdaság elérkezett ahhoz a ponthoz, amikor az extenzív növekedésből fokozatosan áttérhet az intenzív növekedés korszakába; a feladat a munka hozzáadott értékének növelése.

Az elmúlt évek válságai rávilágítottak a helyi megoldások értékére, a saját álláspont melletti határozott kiállás fontosságára - fogalmazott a tárcavezető, aki úgy látja, a kormány célja, hogy a magyar egyetemek az ország fejlődési lehetőségeit kiszélesítő szellemi központtá válhassanak, és megjegyezte,

szerinte az alapítványi modell nagyobb autonómiát biztosít az egyetemeknek.

A pénzügyminiszter arra is kitért, a magyar gazdaság túljutott az orosz-ukrán háború, illetve a szankciók miatti energiaválságon, az inflációt sikerült 10 százalék alá leszorítani, az egyensúlyi mutatók javulnak, a munkaerőpiac jól bírta a terhelést.

Arról is szólt, a 2010-es években a munkaalapú gazdasági modell bevált; a „gyártás évtizede” után pedig megjelentek a fejlesztési központok. Majd megjegyezte, hogy az autóiparban a Széchenyi István Egyetem, illetve a ZalaZone is ezt az irányt mutatja. A most átadott oktatási épületben a legfejlettebb technológiák kutatására nyílik lehetőség: többek között a drónos járműkövetésre, az önvezető közlekedésre, valamint az elektromobilitásban alkalmazott hajtásláncokra - emelte ki.

Az új épület része annak 4 milliárd forintos fejlesztésnek, amelyben a Széchenyi István Egyetem az autóipari képzés, kutatás és fejlesztés számára biztosít korszerű körülményeket. Ezek a fejlesztések a piac és az egyetem együttműködésében, ipari környezetben valósultak meg. A tudományos és innovációs park eredményei elősegítik az ország versenyképességének és tőkevonzerejének növekedését, valamint a high-tech piacon elfoglalt pozíciója is javulhat - vélekedett Varga Mihály.

