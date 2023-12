Városok, sőt országok a víz alatt? A klímaváltozás ezt is jelentheti! (x)

Klímaváltozás egy szemléletes példán keresztül

Már nem éppen a klímaváltozásról szól, de az 1997-ben bemutatott Jurassic Park II-ben az alábbi rész sokak számára emlékezetes maradt: “Ha beleteszel egy békát egy forró vízzel teli tálba, egyből kiugrik. Azonban, ha hideg vízbe teszed, és lassan melegíted, a béka ott marad, és szépen lassan halálra fő.”

Ez épp így megy a klímánk kapcsán is jelenleg. Csak épp mi vagyunk a békák abban a bizonyos vízben, azonban nekünk megadatott a választás lehetősége. Mi tehetünk az ellen, hogy felforrjon körülöttünk a víz? Már érzékeltük, hogy melegszik, de sajnos még nem tettünk ellene eleget.

Az EnergyHub esettanulmányai szépen megmutatják, hogy az egyes vállalkozások miként tehetnek azért, hogy csökkentsék az energiafelhasználásukat, miként válhatnak zöldebbé. De ezenfelül még fontos lenne az is, hogy az emberek maguk is tegyenek ebbe az irányba lépéseket. Valamint a világ kormányai is drasztikus lépésekre szánják el magukat, hogy mentsük, ami még menthető.

Sajnos belefeledkeztünk saját kényelmünkbe. Fel kellene már ébrednünk!

Következmények

A bolygónk flórája és faunája szenved a tetteink következményeitől. Bárki fel tud sorolni legalább egy-két problémát, ami kapcsolatban van a globális felmelegedéssel. A szarvasmarhák nagy mennyiségű metánt bocsátanak ki, de a tengerekből is ez szivárog. Az évszakokra nem jellemző időjárási anomáliákat már mindenki érzékelte. És ezekből egyre több lesz! Nem segít ezen sem az erdőirtás, sem az ipari szennyezés. És a jégsapkák is egyre csak fogynak.

Amikor a globális felmelegedésre gondolunk, akkor az első kép, ami eszünkbe jut, az jó eséllyel egy sovány jegesmedve lesz. Ez is reális kép, de már nem is kell ilyen messze mennünk, mert a saját bőrünkön is érezhetjük a változás hatásait. A fagyott területek olvadásával rengeteg metán jut a légkörbe, a villámáradások egyre több területet érintenek.

Az óceánok vízszintjének emelkedése pedig partmenti mélyföldeket éppúgy veszélyeztetnek, mint egyes szigetvilágokat. Nagyon emlékezetes marad például a COP26-on (azaz az ENSZ 2021-es 26. klímaváltozási konferenciáján) tartott egyik beszéd. Tuvalu szigetország külügyminisztere nem ment el a konferenciára, távolból csatlakozott. Az országát körülvevő Csendes-óceán vizébe térdig merülve mondta el beszédét, így illusztrálva azt, hogy ha nem tudnak elég ambiciózus vállalásokat tenni, akkor ez vár az országára.

Mit hoz a jövő?

Számos kutatás folyik azért, hogy csökkenteni tudjuk a károsanyag-kibocsátásunkat. De a változó körülményekhez való alkalmazkodást is kutatják a tudósok. Japánban például már 2014 óta tervezik a víz alatti ökováros koncepciót.

Bármit is tartogat számunkra a jövő, minél előbb tennünk kell azért, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki belőle.