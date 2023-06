VeszprémFest 2023 – Húsz éves jubileum a Királynék Városában

Idén huszadik alkalommal rendezik meg a VeszprémFest zenei fesztivált, melynek fő helyszínéül a veszprémi vár alatt található csodálatos hangulatú História Kert szolgál. Emellett a Jezsuita Templomkertben is rendeznek programokat. A fesztivált 2023 július 12 és 16 között rendezik, mely a Veszprém – Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program egyik kiemelt eseménye is lesz.

Ennek megfelelően nagyon színvonalas és változatos program várja az eseményre kilátogatókat: a komolyzene, opera, világzene, jazz és a popzene kedvelői is megtalálhatják a kedvükre való fellépőket.

A nemzetközi sztárfellépők mellett július 12 és 15 között a Jezsuita Temlomkertben minden nap láthatjuk egy – egy különleges produkcióval Rost Andrea Kossuth-, Prima Primissima- és Liszt Ferenc – díjas operaénekesnőt. A művésznő július 12-én Lukács Miklós cimbalomművésszel lép fel. Július 13-án mesterkurzusának növendékeit láthatjuk, 14-én hat népszerű áriát énekel Gálffi László zongorakíséretével. Július 15-én pedig a Budapest Hot Jazz Band-del áll színpadra.

Július 12-én napjaink egyik legnépszerűbb fiatal, latin énekese, Alvaro Soler nyitja meg a VeszprémFest 2023 programját a História Kertben. Alvaro 2015-ös El mismo sol c. dalával robbant be a köztudatba. Sikere azóta töretlen, három nagylemezt is kiadott. Az énekes nem először jár hazánkban, hiszen tavaly nyáron is fellépett Magyarországon.

Júlus 13-án a fado egyik legnagyobb alakja, Mariza varázsolja el a História Kert közönségét. A 48 éves portugál – mozambiki származású énekesnőt a portugál kultúra egyik legnagyobb nagykövetének tartják. Repertoárjában a fado műfaj klasszikus és kortárs tételei mellett zöld – foki szigeteki morna, továbbá brazil és spanyol dallamok is szerepelnek.

Július 14-én Anna Netrebko operaénekesnő, szoprán klasszis érkezik a Királynék Városába egy, főleg Verdi operákból összeállított gálaműsor sztárművészeként. Az előadáson hallhatjuk az Aida, a Nabucco, a Rigoletto, a Trubadúr és A végzet hatalma c. művek egyes tételeit. Anna Netrebko mellett színpadra lép férje, az azerbajdzsáni tenor, Yusif Eyvazov is, valamint közreműködik a Magyar Állami Operaház zenekara.

Július 15-én 20 Years of Soul elnevezésű turnéjának keretében tér vissza Veszprémbe a brit Joss Stone, aki 2018-ban óriási sikerrel lépett fel, szintén a VeszprémFest-en. A Grammy- és Brit – díjas énekesnő sajátos zenei stílusát a soul, az R&B, a reggae, a világzene és a hip – hop ihlette. Több világsztárral dolgozott már együtt, úgy, mint James Brown, Herbie Hancock, Stevie Wonder, Sting, Mick Jagger, Robbie Williams és Rod Stewart, de közreműködött Jeff Beck és Ringo Starr albumán is.

Július 16-án első magyarországi koncertjét adja a História Kertben Norah Jones, indiai származású énekesnő. Ravi Shankar világhírű szitárművész lányaként a zenei életbe beleszületett énekesnő 2003-as, Come Away With Me c. albumával vált világszerte ismertté. Azóta rendkívül sikeresen alakult zenei karrierje, melynek bizonyítéka 50 millió eladott lemez, kilenc Grammy – díj és hatmilliárd dal letöltés. A koncert már biztos, hogy teltházas lesz, hiszen az előadásra minden jegy elkelt.

A VeszprémFest 2023 részletes programja a veszpremfest.hu oldalon érhető el.

