Vidnyánszky Attila politikai összeesküvést lát a színházi balesetben megsérült színészek kálváriája mögött

2023. November 10-én a Nemzeti Színházban, a Rómeó és Júlia közben Horváth Lajos Ottó és Szász Júlia az előadás színészei több mint három métert zuhantak. Mindketten súlyosan megsérültek. Levágott ujjak, bordatörések, nyílt combcsonttörés, és mindezek mellé halálfélelem. Az előadáson több néző is arról számolt be, hogy hallották, ahogy Szász Júlia azt kiáltozza, hogy még nem akar meghalni.

A baleset után több mint fél évvel még mindig nincs felelős: Vidnyánszky az egyik súlyosan megsérült színészt hibáztatja.

Vidnyánszky Attila, a színház igazgatója és az előadás rendezője először a balesetre reagálva benyújtotta lemondását, de nem sokkal később visszavonta azt. A baleset utáni belső vizsgálat során Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter bejelentette, hogy nem találtak felelőst.

Nem sokkal később Udvaros Dorottya, Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth-és Jászai Mari-díjas színésznő a Partizánnak adott egy interjút, miután Vidnyánszky Attila 22 év után nem hosszabbította meg a szerződését. Udvaros szerint a belső vizsgálóbizottság „látszatintézkedés” volt. Szerinte lehetett tudni, hogy a bizottság azt fogja megállapítani, hogy nem tudnak egy személyben felelőst találni. Azt is megjegyezte, hogy szerinte azért lett gyorsan elbontva a díszlet, mert el akarták tüntetni az emberi mulasztás nyomait. Azt is elmondta, hogy a színészek többször is jelezték a díszlettel kapcsolatos aggályaikat a rendező felé, és csoda, hogy eddig nem történt baleset.

Udvaros Dorottya elmondása szerint a baleset után a színészek semmilyen anyagi kompenzációt nem kaptak.

Vidnyánszky Attila az Origónak adott nyilatkozatában több ponton is tagadta Udvaros kijelentéseit. Szerinte nem igaz, hogy nem ismerik el az üzemi baleset tényét. Azt viszont visszautasítja, hogy kizárólagos felelősség terhelné a színházat. Ehelyett a túlterhelt színészt, Horváth Lajos Ottót hibáztatja a történtekért: “Ha ilyen esetben kizárólagosságot állapítunk meg, precedens értékű lesz. Itt a színész hibázott” – mondta.

Erre a kijelentésre egyébként Kiss Mari, Jászai Mari-díjas színésznő, a Nemzeti Színház társulati tagja is reagált. “Horváth Lajos Ottó olyan mennyiségű beugrást hajtott végre, amivel a színházat mentette meg. Extra feladatokat hajtott végre, ami természetesen kimeríti a színészt. Egy rendezőnek mindig kell gondolnia arra, hogy olyan díszletet készítsenek, ami nem hordozhat veszélyt semmilyen formában. A színész gyermeklelkű, mindig azt gondolja, meg kell menteni a színházat, nem maradhat el előadás. Tiltakozom az ellen, hogy a színész hibás lenne.”

Vidnyánszky Attila az Origónak azt is nyilatkozta Udvaros Dorottyára reagálva, hogy a két balesetet szenvedett színész november óta több mint ötmillió forintot kapott, a táppénzen felül, különböző jogcímeken.

Ezt a kijelentést már Szász Júlia sem hagyta szó nélkül. Egy facebook posztban tagadta, hogy ötmillió forintot kaptak volna. Tételesen lebontja, hogy mennyi pénzt kapott eddig a színháztól. Kéthavi fizetésén felül 275 ezer forintot kapott a biztosítótól, és kéthetente érkezik a számlájára 90 ezer forintnyi táppénz.

Világosan látszik, hogy a táppénzen kívül folyósított összeg meg sem közelíti, nemhogy meghaladja az 5 millió forintot. Kártérítést nem kaptam, még folyamatban van a megegyezés.

Ezen a ponton Vidnyánszky hazugság- és konteógépezete még jobban beindult. Az ATV-nek adott egy interjút, amiben elmondta, hogy a Szász Júlia által megadott számok nem pontosak, és megkérdezte: „Szász Júlia miért nem írja le a Facebook-on, hogy másfél millió forintot nem vesz fel?!” Majd miután le „kicsilányozza” Szász Júliát, megjegyzi, hogy szerinte a színésznő azért nem akar megállapodni, mert „valakik” befolyásolják. „Ugyanazok az erők, akik 1965-ben felrobbantották a Nemzeti Színházat.” Azt is mondta, hogy „ezek az erők abban is érdekeltek, hogy minket meghurcoljanak”.

Ebben az interjúban átlépett egy olyan határt, amire már a másik sérült, Horváth Lajos Ottó is kénytelen volt megszólalni. „Sajnálom, hogy a titoktartási megállapodásunk ellenére, idő előtt, olyan információk kerültek nyilvánosságra, amelyeket cáfolnom kell. [...] Nem először és nem egyszer teljesen fals és valótlan adatok jelentek meg a Nemzeti Színház igazgatójának részéről azon összegekről, amelyeket a baleset kapcsán állítólagosan kaptam, kaptunk.” Elmondta azt is, hogy az fáj neki a legjobban, hogy Vidnyánszky őt tette meg a saját balesetéért felelőssé. A Facebook posztját pedig a következővel zárta:

Vidnyánszky Attila Igazgató Úr azon egyértelmű sejtetését, amely szerint mi árulókként a nemzet és a Nemzeti Színház ellenségei lennénk, és bennünket bizonyos politikai erők mozgatnának és befolyásolnának, ezt a leghatározottabban visszautasítom.

Szerencsére a balesetet szenvedő színészek jobban vannak, bár tökéletesen sem fizikálisan, sem lelkileg nem lesznek már. A színházból távoztak, és a Centrál Színház színpadán láthatjuk őket legközelebb, ahol együtt fognak újra színre lépni apa-lánya szerepben.

Az ügy hatására Szász Júlia, Horváth Lajos Ottó és Udvaros Dorottya mellett mások is elhagyták a színházat. Íme a távozó színészek névsora: Barta Ágnes, Mészáros Martin, Szép Domán és Szabó Sebestyén László. Reméljük, hogy a színészek jobb helyre kerülnek a jövőben. Lehetőleg egy olyan színházba, ahol több néző fogja csodálni a tehetségüket, mint a kötelező iskolai program keretei között buszokkal hozott gimnazistákból összetákolt félház.

