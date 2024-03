VRAM, avagy videómemória: mi ez és mire jó? (x)

Sok helyen említik a VRAM-ot keretpuffernek is, de a videómemória kifejezés is ismert. Ebben a cikkünkben megnézzük, hogy mi is ez, miért fontos, mire jó, és milyen típusai vannak. Lássuk!

Mi is az a VRAM?

A VRAM az adatokat DVI vagy HDMI portok segítségével digitális jelként küldi tovább a LED kijelzőre. A régebbi modellek esetén, ahol katódsugárcső van, vagy ha egy régi, VGA csatlakozón keresztül történik a videókártya csatlakoztatása, akkor analóg jelekre lesz szükség, melyről a RAMDAC tud gondoskodni. Ennek egy változata az SGRAM, mely például a PC Aréna videókártya kínálatában is megtalálható.

Korábban kettős portolású volt a VRAM, ez volt a fő különbség egy sima RAM-hoz képest a 80-as és 90-es években.

Milyen VRAM típusok vannak?

Vegyük végig, hogy milyen típusú VRAM-ok vannak!

▪️ MDAR: A hagyományos VRAM-mal szemben nem teszi lehetővé a teljes keretpuffer egyidejű elérését, hanem memóriabankonkénti hozzáférést biztosít. Ez egy gyors, nagy teljesítményű RAM, ami növelni képes az általános teljesítményt annak ellenére, hogy olcsóbb is a hagyományos VRAM-nál.

▪️ RDRAM: Egy saját busszal rendelkező VRAM-ról van szó, ami még gyorsabbá teszi a keretpuffer és a memória közötti adatáramlást.

▪️ SGRAM: Ez egy viszonylag olcsó DRAM, mely órajel-szinkronizált, egyportos, ugyanakkor akár két memóriaoldalt is képes megnyitni egyszerre.

▪️ WRAM: A hagyományosnál körülbelül 25%-kal nagyobb sávszélességű, kétcsatornás VRAM. Olcsóbb, mégis hatékonyabb adatolvasást tesz lehetővé.

A True Color

A képernyőn megjelenő pixel színének meghatározását nevezzük True Colornak. Ez egy 24 bites értéket takar, mely akár 16.777.216 különböző szín megjelenítését is lehetővé teszi.

A pixel színárnyalatának meghatározásához használt bitek számát nevezzük bitmélységnek. A legújabb színes kijelzők 32 bites megjelenítésre is készek úgy, hogy az extra 8 bit (1 bájt) az alfa-csatorna, melyet vezérlési és speciális effektusinformációkhoz használnak.

A VRAM használata

A modern grafikus kártyák esetén SGRAM-ról beszélhetünk, mint már említettük is, abból is jelenleg immár a GDDR5 verziót tartalmazzák.

Akkor a legfontosabb a VRAM, ha összetett textúrákat akarunk megjeleníteni, vagy ha poligon alapú 3D struktúrák kerülnek létrehozásra. Hogy mit jelent ez a gyakorlatban? A grafikai programokat és a videójátékot.

A CRAM mennyisége nem sorsdöntő abban az esetben, ha egy program a komplex adatfeldolgozási funkciókra támaszkodik. Ilyenkor kelleni fog a RAM. Ezért van az, hogy az üzleti számítógépek tökéletesen jól működnek külön grafikus bővítőkártyák nélkül is.

Ellenben, ha mi rendszeresen használunk olyan programokat, mint például az Adobe Photoshop, melyben képeket szerkesztünk, akkor már a nagy rendszermemória mellett a megfelelően nagy (akár több GB-nyi) VRAM-ra is szükségünk lesz!

Ezek alapján elmondható, hogy jó, ha van, de nem minden esetben, és nem minden felhasználás mellett létfontosságú a külön grafikus bővítőkártya megléte.