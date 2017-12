Januártól időpontra jön a kéményseprő

Hajdú Márton a január 1-jén életbe lépő szabályváltozások közül kiemelte: a jövőben az egylakásos ingatlanokban lakók nem kapnak papíralapú értesítést arról, hogy a kéményseprők mikor érkeznek.



A változás az, hogy januártól a lakók interneten, telefonon, vagy a személyes ügyfélszolgálatokon keresztül "előre fixálhatják" a nekik alkalmas időpontot a kéményseprési munkákra.



Közölte: az időpontfoglalási rendszer bevezetése mellett megmarad a kéményseprési munkák ingyenessége is, a tüzelőberendezés típusa alapján meghatározott időközönként. A változásokról a www.kemenysepres.hu oldalon lehet tájékozódni.



A szóvivő a szén-monoxid-mérgezések veszélyére is figyelmeztetett. Elmondta, a katasztrófavédelem honlapján közzétették a biztonságos és nem biztonságos szén-monoxidjelző készülékek listáját. Azt kérte, mindenki szakboltban, szakembertől vásároljon ilyen készülékeket.



Arról is beszélt, hogy az ünnepek alatt szinte minden napra jutott szén-monoxid-mérgezés gyanús eset, és eddig tíznél több embert kellett kórházba vinni kivizsgálásra.