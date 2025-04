Doromboló hősök nyomában: így lett trendi fekete macskát örökbe fogadni

A remind.hu szúrta ki, hogy az idei Oscar-gálán a legjobb animációs rövidfilm díját elnyerő „Áradás” (Flow) című lett alkotás nemcsak filmes körökben vált szenzációvá – úgy tűnik, valódi változást indított el az állatvédelem területén is. A film főszereplője egy fekete macska, aki más állatokkal összefogva próbál túlélni egy pusztító áradást. A történet nemcsak lenyűgözően szép animációval, hanem mély érzelmi húrokat pengető üzenettel is hatott a nézőkre – világszerte.

A The New York Times méltatta is a címszereplő cicát: „Egy nemes karakter, akinek nem lehet nem drukkolni. Dorombol, kapar, és falakra mászik – szinte leugrik a vászonról.”

A brazil Ampara Animal Institute beszámolója szerint a film bemutatása óta megnőtt az érdeklődés a fekete macskák iránt, akik korábban gyakran az utolsók voltak a gazdira várók sorában. „Sokan nem is gondolnák, milyen hatása volt a filmnek” – nyilatkozta a szervezet. Egyre többen hivatkoznak a „Flow-típusú macskákra”, amikor fekete cicát szeretnének örökbe fogadni.

És úgy tűnik, ez a trend Magyarországon is elindult.

Egy Facebookon gazdát kereső, kilencéves fekete cica, Nyest, szinte életre kelti a film főszereplőjét.

Nyest lakásban nevelkedett, szelíd, bújós, ivartalanított nőstény macska, aki gazdáját nemrég elveszítette. Egy autóút mellett találtak rá még kölyökként, és testvérével – akinek már sikerült gazdit találni – kilenc évig elválaszthatatlanok voltak.

Most egyedül maradt, de reméljük, nem sokáig. Gazdái így írtak róla:

„Nyest már csak egy simogató kézre, egy nyugodt kanapéra és egy új társra vágyik. A szállításban segítünk, csak legyen, aki megszereti.”

Ha téged is megérintett az Áradás története, és úgy érzed, szívesen befogadnál egy Flow-típusú fekete cicát, bátran írj Nyestnek!

A kapcsolatfelvétel egyszerű, a cicus Facebook-oldalán keresztül is elérhető, és a szállításban is segítenek.

Ők nem balszerencsét hoznak – ellenkezőleg: túlélnek, szeretnek, és újra reményt adnak. 💛