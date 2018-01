Újabb vasútprojekt: Mészáros nyerte, külföldiek nyerészkednek rajta

Az Ercsi és Pusztaszabolcs közötti 12,2 kilométeres vasúti pályaszakasz felújítása is Mészáros Lőrinc cége és a német tulajdonú, korábban Szijjártó Péter miniszter édesapja által birtokolt Vasútépítők Kft. sikeres üzlete lesz – derül ki az EU-s közbeszerzési értesítőben ma megjelent hirdetményből. A beruházás az eredetileg becsült 28,5 milliárd forint helyett 38,5 milliárd forintba fog kerülni, Orbán Viktor strómanja 10 milliárdos drágulás mellett vállalta a munkát.

A tenderre három pályázat érkezett, a közbeszerzési adatbázisban fellelhető összegezés szerint az E-P Konzorcium néven induló Mészáros- és német cég 38 milliárdos ajánlata (emellé jön még félmilliárd forint tartalékkeret) mellett a Strabag és a Belfry PE által adott 38,5 milliárdos (plusz tartalékkeret), valamint a Dömper Kft. és a Subterra-Raab Kft. alkotta konzorcium 40,1 milliárdos ajánlata volt versenyben. (A közbeszerzési eljárások során mindig gyanús, ha a nyertes ajánlatnál a vesztes csupán egy-két százalékkal magasabb ajánlatot tesz.)

Ahogy arról még decemberben az Alfahír elsőként beszámolt, ugyancsak a Mészáros és Mészáros, valamint a Vasútépítők Kft. konzorciuma nyerte el ennek a vasútvonalnak a másik, Százhalombatta és Ercsi közötti 15,7 kilométeres szakasz felújítását is, az az eredetileg tervezett árhoz képest „csak” 7 milliárddal drágult. Vagyis 28 kilométernyi szakasz 87,4 milliárd forintba kerül, ez kilométerenként több mint 3 milliárd forint.

A pályázaton megint nem magyar, hanem külföldi érdekeltségű cégek fognak nagyot kaszálni, az összegezésben feltüntetett alvállalkozói lista erre enged következtetni. A beruházást az alábbi cégek bevonásával fogják kivitelezni:

H.F. Wiebe GmbH & Co.

R-Kord Kft.

Vasútvill Kft.

Ring Mérnöki Iroda Kft.

Duna Aszfalt Zrt.

V-Híd Zrt.

Swietelsky Vasúttechnika Kft.

A-Híd Zrt.

Az első öt cégről ugyancsak néhány napja számoltunk be, akkor feltártuk: a Wiebe német, a Vasútvill cseh érdekeltség, míg az R-Kord (Mészáros cége), a Duna Aszfalt (Szíjj László cége), illetve a V-Híd (Sárváry István exállamtitkár cége) erősen fideszes kötődésű.

Mégis van újabb Mészáros-botrány mára is: németek, csehek és fideszesek zsebelik be a vasúttender pénzeit Ahogy arról tegnap beszámoltunk, Mészáros Lőrinc cége a Vasútépítők Kft.-vel összefogva újíthatja fel a Százhalombatta és Ercsi közötti 15,7 kilométeres szakaszt az eredetileg tervezett összegnél 7 milliárd forinttal drágábban. A Vasútépítők Kft. neve korábban is felmerült a hírekben, ugyanis sokáig a cég vezetője volt Szijjártó István, a jelenlegi külügyér, Szijjártó Péter édesapja.

A két új alvállalkozó közül a Swietelsky osztrák (Linz) cég, míg az A-Híd Mészáros Lőrinccel áll szoros üzleti kapcsolatban, többek közt ugyanez a tulajdonosi kör építi (ugyancsak a tervezettnél drágábban) a komáromi Duna-hidat is.

Csak bejött egy 2,7 milliárdos csatornaprojekt is

A Mészáros Lőrinc, illetve a több gazdasági bűncselekménnyel vádolt, baloldali kötődésű Dunai György cége végezheti a tizenhárom észak-magyarországi önkormányzat által kért csatornaberuházási projektet is – ez szintén egy ma megjelent értesítőből derül ki. A Fidesz és a baloldal gazdasági koalíciójának több elnyert közbeszerzése is volt az összességében 420 milliárdot érő országos gigatenderen, többek közt ők végzik Gyöngyös, Vác és Ózd csatornarendszerének felújítását is. A most elnyert üzlet 2,7 milliárd forintot ér, ami megfelel az előzetesen kalkulált értéknek.