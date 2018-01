Mészáros gyerekei legalább félmilliárddal árazták túl a Zichy-kastélyt

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor strómanjának gyerekei, valamint Orbán Viktor vejének érdekköre nyerte el a zsámbéki Zichy-kastély felújítására kiírt pályázatot. A tisztességes adófizetők számára azonban az a legfelháborítóbb, hogy az eredetileg becsült 963 millió forintos érték helyett csaknem 80 százalékkal (!) drágábban, 1,7 milliárd forintért végezhetik el a beruházást. Az összeg része annak a 9,7 milliárdos állami támogatásnak, melyet a premontrei rend fennállásának 900. évfordulója kapcsán ítélt oda az Orbán-kormány.

Mészáros és Tiborcz köre a vártnál 79 százalékkal drágábban újíthatja fel a Zichy-kastélyt Az eredetileg becsült 963 millió forint helyett több mint 1,7 milliárd forintos ajánlatott tett a Mészáros Lőrinc és Tiborcz István családi, illetve üzleti körének érdekeltségeihez tartozó Fejér-B.Á.L. Zrt. és Magyar Építő Zrt. alkotta duó a Gödöllői Premontrei Perjelséghez tartozó zsámbéki Zichy-kastély felújítására. A többi pályázót elég kurta-furcsa indokkal zárták ki a közbeszerzésből.

A nyertes konzorcium egyik tagja az a Fejér B.Á.L. Zrt., melynek három részvényese a felcsúti gázszerelő-polgármester három gyermeke, Beatrix, Ágnes és Lőrinc. A duó másik cége pedig a számos szálon (igazgatósági tagok, korábbi és jelenlegi tulajdonosi kör) a Fideszhez és Orbán Viktor vejéhez köthető Magyar Építő Zrt.

A 80 százalékkal magasabb ár természetesen felkeltette portálunk érdeklődését is, már csak azért is, mert a másik három indulót – mint ahogy írtuk – igencsak mondvacsináltnak tűnő, adminisztratív okok miatt zárták ki a közbeszerzési eljárásból. Az Alfahír ezért közérdekű adatigénylés keretében kikérte a tender kiírójától a pályázatból kizártak által tett ajánlatok összegét. Utóbbiak közül a nyertesnél a Laterex Zrt. 9, a Confector Kft. pedig 14 százalékkal tett magasabb ajánlatot (kb. 1,9, illetve kb. 2 milliárd forint).

Adminisztratív hiba

Az ugyancsak kizárt EB Hungary Invest Kft. azonban csaknem negyedével alacsonyabb összegért vállalta volna a munkát: az 1,28 milliárd forintos ajánlat már tartalmazta volna az 5 százalékos (61 millió forintos) tartalékkeret összegét is. A céget – a közbeszerzési adatbázisban fellelhető összegezés szerint azért zárták ki az eljárásból, mert:

a gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk pontjában a „Születési hely”, illetve az „Ország” sorokat nem töltötték ki;

eredeti aláírási címpéldányt nem nyújtottak be;

hiánypótlási felhívásra sem nyújtották be az eredeti ajánlatával mindenben megegyező elektronikus példányt pdf formátumban.

Megkerestük tehát az EB Hungary Invest Zrt.-t, hogy megtudjuk, a csaknem biztosan győztes ajánlati ár ellenére miért követtek el ilyen, kizárást eredményező hibákat, illetve a rendelkezésükre álló időszakban a cég miért nem pótolta ezeket az igencsak könnyen helyesbíthető tételeket. Az EB Hungary Invest válaszában arról tájékoztatott, a pályázat kiírója megküldte értesítését a beadott pályázati anyaggal, illetve annak hiányosságaival kapcsolatban, melyet

egy sajnálatos adminisztratív hiba

miatt nem válaszoltak meg határidőben. E hiba részleteit azonban a cég belügyének tekintik, és levonták a szükséges konzekvenciákat.

A kizárás tehát vélhetően megfelelt a jogszabályi előírásoknak annak ellenére, hogy a hiányzó adatok a nyilvános cégadatbázisban, cégiratokban akár a kiíró által is ellenőrizhetők. Az ugyanakkor feltűnő, hogy a nyertesnél félmilliárd forinttal alacsonyabb összeget nem aránytalanul alacsony árra hivatkozva zárták ki – mivel az eredetileg becsült összeg még ennél is alacsonyabb volt, nem is lehetett volna erre utalni.

Az a következtetés azonban levonható, hogy az adófizetők által a költségvetésbe fizetett összegből úgy jut a Mészáros–Tiborcz-érdekkörnek plusz félmilliárd, hogy annak semmilyen gazdasági vagy szakmai indoka nincs.