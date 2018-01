Hosszú Katinkáék válsága kihat a klubra is: Eb-bronzérmes úszó hagyta ott a csapatot

A 22 éves Eb-bronzérmes versenyző a Dunaharaszti MTK-ban folytatja pályafutását. Úgy tűnik, hogy sportszakmai következményei is lesznek a házasság válságának. Földházi Dávid a Magyar Nemzetnek beszélt arról, hogy miért hagyta el a klubot.

Új edzője ugyan még azt mondta, hogy „egy fiatalos csapathoz szeretne tartozni” az úszó, ami eredetileg is furcsa volt, mert az Iron Aquatics pont ilyen, Földházi már őszintén vallott a váltás okairól.

„Nyilván most, ebben a szituációban nagyon kell egy váltás, de az is igaz, hogy számomra az új klubom a „number one team”, amely garantálja, hogy nyugodt körülmények között kezdjem az évet.”