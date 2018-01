"Ügyvédre, plakátra, fegyverre, paripára"

2014-ben a nemrég elhunyt Almási Istvánt választotta a város polgármesterének és a képviselő-testületben is mindenki narancs mezben játszik. A Fidesz most az alpolgármestert, Hegedűs Zoltánt indítja. Úgy tűnik Lázár János egyelőre nem csapott le a helyre, pedig korábban azt emlegette, hogy szívesen visszavonulna az országos politikától és visszatérne a városvezetéshez.

Márki-Zay szerint Lázár így is a város egyszemélyi ura. Az indulását bejelentő Facebook-bejegyzésben említi így a kancelláriaminisztert.

"Vásárhelyen már 2010 előtt is diktatúra volt. A város egyszemélyi ura dönt minden kérdésben. Központi utasítás sejthető a mögött, hogy ki kap állást és ki nem; kit kell elüldözni a városból és ki kap jövedelmező megbízásokat; sőt, hogy melyik bankban nyitunk számlát vagy melyik céggel temetkezünk. Ha igaz az, hogy a befektetők Vásárhelyen nem kedvezményeket kapnak, hanem sarcot fizetnek, nincs mit csodálkozni azon, hogy a rendszerváltás óta egyetlen nagyvállalat sem települt ide, és a kisvállalkozások is menekülnek az önkény és a magas adók elől. A fiatalok nem találnak munkát, nem indítanak vállalkozásokat, kénytelenek elhagyni a várost – szegény idős szüleik és nagyszüleik magukra maradnak öregkorukra. Hét gyermekemet Hódmezővásárhelyen, vásárhelyinek nevelem, nem szeretném megélni, hogy unokáimat csak skype-on láthassam."

Fidesz-szimpatizánsból rendszerkritikus

A négydiplomás, hét gyermekét feleségével nevelő Márki-Zay pénteken elismerte, hogy 2010 előtt a Fidesz eszméivel értett egyet, azonban mióta a párt számára a pénzszerzés az eszközből céllé vált, nem tudott velük azonosulni.

"Míg 2010 előtt félelem nélkül kritizálhattam a balliberális kormányt, ma a hozzám hasonlóan magát kereszténynek valló kormánnyal ezt nem tehetem meg!" -fogalmazott.

Mint mondja azért maradt független jelölt, mert mindenki támogatására számít. Azon fideszesekére is, akik más pártot választani nem tudtak, de érzik, hogy nem jó irányba mennek a dolgok. Úgy véli, egyfajta kiegyezésre lenne szükség, "ez talán túl patetikusan hangzik, de azt szeretném valóban, hogy fideszesek és ellenzékiek együtt építsék ezt az országot".

"Apa ki fog állni és elmondja, hogy ez nem helyes. Lehet, hogy megvernek..."

Márki-Zay a Hír Tv-nek elmondta, hogy városában sokan félnek a megtorlástól, mivel minden a hatalom kezében van, könnyen irányítják az embereket. Neki is álmatlan éjszakákat okozott, hogy elinduljon-e, de végül a lelkiismerete győzött és az indulás mellett döntött.

Kisfiának, aki nem értette, mi bajuk lehetne ebből, így magyarázta el mibe vágott bele:

"Tudod, ez olyan, mint amikor az osztályban van egy nagyobb, rossz gyerek, aki sorra veri a kisebbeket és elveszi az uzsonnájukat. Ha csak az egyik vagy egy másik tiltakozik, rendre megveri őket. Most Apa ki fog állni és elmondja, hogy ez nem helyes. Lehet, hogy megvernek. De az is lehet, hogy a kicsik most végre mind felállnak, és együtt elzavarják a rossz gyereket."

A rossz gyerek máris üt?

Miután informálisan bejelentette indulását, Márki-Zayt kirúgták munkahelyéről és figyelmeztették, hogy felesége vállalkozásánál hamarosan hatósági ellenőrzés várható. Ugyan nem bizonyítható egyértelműen az összefüggés, de a jelölt szerint ez pontosan illik a városban megszokott módszerekhez, amit a másként gondolkodókkal szemben alkalmaznak.

Ami azonban még őt is meglepte, hogy hirtelen egy térfigyelőkamerát szereltek fel az utcájában.

"Az időbeli egybeesés nyilván véletlen: éveken keresztül két polgármester is lakott az utcában, most hogy a vásárhelyi elhalálozott, esedékes lett a biztonság megerősítése ebben a csendes, hangulatos vidéki utcában, ahol forgalom is alig van..." - írta a Facebookon.

Úgy tűnik, a jelöltnek máris akadtak támogatói, a 444 azt írja, hogy csütörtökön Márki-Zay postaládájában 60 ezer forint landolt az alábbi szöveg kíséretében: