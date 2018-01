2022-re kapott műtéti időpontot az óriási fájdalmaival küzdő énekesnő

December 1-én 27666 beteg vár műtétre a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint. Komolyabb gerincműtétre 470 napot kell várni, a térdprotézisre, amelyre a nyilvántartás szerint több mint 5600-an várnak, 338 nap elteltével kerülhet sor a várólista szerint.

Arról nincsenek nyilvános adatok, hogy a betegségek felismeréséhez és gyors kezeléséhez szükséges diagnosztikai vizsgálatokra mennyi ideig kell tétlenül ülni, ha az ember nem tud vagy nem akar a fizetni egy-egy orvos felkereséséért. Két eset rávilágít a helyzetre.

Mázli is kell egy időponthoz

A miabonyunk.hu oldalra felkerült egy olvasói levél. Egy anyuka arról írt, hogy szinte lehetetlen vállalkozásnak tűnik időpontot kérni csecsemő ultrahangra.

“Van aki 1 héten keresztül folyamatosan telefonál, egy nap alatt is legalább 5-ször telefonálni kell, mire egyáltalán felveszik és az sem kizárt, hogy azt mondják, hogy telefonáljunk jövőhéten, vagy kicsit később.”

Egy ismerősöm légszomj és mellkasában jelentkező szorító érzés miatt kereste fel a háziorvosát még októberben. Terheléses EKG-vizsgálatot javasoltak neki. Időpontot viszont csak az orvos kérhet számára, heti egy alkalommal lehet telefonálni a vizsgálat miatt. Bő negyedéves várakozás után, február elején, talán lesz mód arra, hogy megvizsgálják van-e szívprobléma a tünetei hátterében.

Négy évet vár vagy 2 milliót fizet

Már több ezren osztották már Krámli Kinga 34 éves énekes, pedagógus írását a közösségi oldalon. Bejegyzésében őszintén írt rengeteg magyar nőt érintő betegségéről, az endometriózisról. Kilenc éve küzd a nőgyógyászati problémával, aminek következtében a méhet körülvevő méhnyálkahártya a méhen kívül is jelen van, más szervekbe is betör és roncsolja azokat. A betegsége olyan súlyossá vált, hogy a belei egymással és a méhével valamint a petefészkével is összenőttek.

A nő már túl van egy nagy műtéten, amely során a korábbi összenövéseket megszüntették, cisztát emeltek ki szervezetéből. Állapota viszont időközben romlott. Nagy fájdalmai vannak, folyamatos gyógyszerszedésre kényszerül.

Orvosai szerint bélszakaszának egy részének eltávolításával javulhatna az állapota. Ehhez a bonyolult beavatkozáshoz komoly orvosi csapatra van szükség. Az OEP, új nevén a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő hetente viszont csak egyetlen ilyen súlyú endometriózis beavatkozást finanszíroz.

Krámli Kinga 2022. január 19-re kapott műtéti időpontot, vagyis négy év múlva.

A tanár-énekes azt írta, ha időközben bélelzáródás következne be szervezetében, életmentő beavatkozással azonnal megműtenék.

Másik lehetőség, ha kifizet kétmillió forintot, ebben az esetben már februárban megoperálnák a kezelését végző klinikán működő kft.-n keresztül.