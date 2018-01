Itt tartunk: Egy Fidesz-közeli lapban a jobbikos jelölt otthonának éjszakai fotójával jelent meg egy fenyegetőző cikk

Budai Lóránt a Jászság egyik ismert jobbikos politikusa, Jászberény önkormányzati képviselője, és az áprilisi választásokon is indulni fog, mint jobbikos országgyűlési képviselőjelölt. Már régóta a Fidesz célkeresztjében van, állítása szerint három propagandaújságot is indítottak a lejáratására, de nem is ez a legfontosabb. Hanem az, hogy ezek közül az egyik burkoltan megfenyegette őt és családját.

Az Ébredő Jászság elnevezésű kormánypárti blogon, ami rendszeresen Budai Lóránt támadásával van elfoglalva, megjelent egy alapvetően semmitmondó, személyeskedő cikk, aminek viszont a végén egy, a Budai-család otthonáról készült fotó állt azzal a kísérő szöveggel, hogy a jobbikosnak most

„lehetősége lenne felismerni azt is, hogy mennyire közel van hozzá az Ébredő oldal szerkesztője. Egyelőre ennyi.”

Egyelőre ennyi - fogalmaz a fenyegető üzenet, már ha nem lenne az is minden határt átlépő támadás, hogy egy politikusnak este az otthonát fotózgassa egy ellenséges szándékú, névtelen idegen.

Budai Lóránt Facebook-bejegyzésében reagált a fenyegetésre. A Jobbik parlamenti képviselőjelöltje úgy fogalmazott,

"Az éj leple alatt a házamhoz settenkedtek és fényképeket készítettek…csak, hogy tudassák: figyelnek. S ha ez nem lenne elég finoman meg is üzenték, hogy ne foglalkozzak a kormánypárt ügyes-bajos dolgaival."

"Vajon mi lesz a következő lépés? Megrongálják az autómat? Bedobják kővel az ablakomat? Útját állják a gyermekeimnek?"

Budai Lóránt Pócs Jánosnak, a Jászsági Fidesz elnökének azt üzente, hogy „fogja vissza a kutyáit”, mert

sem a felesége, sem a három gyermeke nem köteles ezt elviselni és attól félni, hogy mikor fogják őket kormánypárti aktivisták megtámadni.

Mint írta, „aki (a család szentségét sem tisztelve) a fenyegetéstől sem riad vissza, minden eszközzel mocskol és politikai erejét mások megfélemlítésére használja fel, az fél. Fél a bukástól, mi több, retteg, hogy elveszíti a hatalmát.”

Viszont figyelmeztetett is arra, hogy „a Fidesz félelme jogos, ugyanis a Jobbik közel 100 nap múlva leváltja minden idők legkorruptabb kormányát, akár tetszik ez a kormánypárt képviselőinek, a velük szoros kapcsolatban álló oligarcháknak vagy éppen a névtelen és arctalan trolloknak, akár nem...”