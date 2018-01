Botrány: idős, beteg néni ágya felett szórakozott két perverz ápoló

A képeken szereplő férfi pólóján jól kivehető a „Baptista” felirat, tehát az már elsőre is biztosnak tűnt, hogy ő a szeretetszolgálat alkalmazásában állhat. A nőnek csak az azóta már letörölt Facebook-profilját terjesztik a felháborodott kommentelők, akik szerint a helyszín a pécsi Malomvölgyi úton található Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona lehetett. Végül ez be is bizonyosodott. A fotókat nagy nyilvánosság elé kiposztoló egyik felhasználó az Alfahír kérdésére elmondta, hogy egy zárt csoportban szembesült a képekkel szombaton.

A szeretetszolgálattal az 24.hu-nak sikerült felvennie a kapcsolatot, akik végül egy közleményben elismerték az esetet és azt is elmondták, hogy azonnal kirúgják mindhárom munkavállalójukat (a párost, és a fotóst is).

Mint fogalmaztak, „a Malomvölgyi Szeretetotthon vezetősége megdöbbenéssel értesült arról, hogy az intézményben három munkavállaló az otthon szellemiségével, valamint az általunk képviselt keresztény erkölcsi normákkal összeegyeztethetetlen módon viselkedett, s ez a közösségi médiában méltán váltotta ki a jó érzésű emberek felháborodását. Az intézmény vezetősége

az érintett munkatársak munkaviszonyát azonnali hatállyal megszünteti,

a történtekkel kapcsolatban pedig vizsgálatot indít, és sajnálatát fejezi ki. Mindent megteszünk azért, hogy a jövőben hasonló esetek ne történhessenek meg.”

Frissítés: A feljelentéseiről ismert Tényi István az Alfahírt tájékoztatta arról, hogy a Pécsi Rendőrkapitányságnál bejelentést tett személyes adattal visszaélés vétség gyanúja miatt ismeretlen elkövetővel szemben, miután egy kiszolgáltatott betegről készült fotókat hoztak nyilvánosságra az ápolók.