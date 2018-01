Orbán jó barátja is teljesíti a migránskvótát - igaz, legalább ő nem hazudik róla

Orbán Viktor legközelebbi külpolitikai szövetségese - akivel még a V4 országok vezetőinél is látványosabb barátságot ápol - követi a magyar kormányfő példáját, és

hajlandó migránsokat befogadni.

Igaz, Aleksandar Vucic legalább nem titokban kezdi meg a betelepítést.

Éppen ellenkezőleg, a szerb kormány fanfárok zúgása mellett jelentette be, hogy még úgy is vállalja a brüösszeli kvóta teljesítését, hogy még nem tagja az Uniónak.

„Ha az EU úgy dönt, hogy a menekülteket az EU kvóták alapján kell elosztani, akkor Szerbia ebben természetesen részt vállal. És nem csak a jövőben leszünk készen erre, már most is ezt csináljuk. Jelenleg is 4000 menekült él országunkban, akiket minden segítséggel ellátunk, amit egy állam adhat egy menekültnek”

– mondta Nebojša Stefanović belügyminiszter az Euronews hírcsatornának.

Orbán Viktor az elmúlt években szoros kapcsolatot épített ki a belgrádi vezetéssel. Aleksandar Vucic elnököt többször is "barátjának" nevezte, akit szerinte "érzőszívű ember", aki az "ingét is odaadja", ha "megtalálja a hangot vele az ember". Nos, a magyar kormánynak ez olyannyira sikerült, hogy a tavalyi elnökválasztás előtt hivatalosan is kiálltak mellette - simán feláldozva a nagy barátság oltárán a délvidéki magyarság jogait is. Szijjártó Péter külügyminiszter Vucicnak márciusban egyenesen arra tett ígéretet, hogy

"soha nem fogjuk hagyni, hogy Önöket bárki kioktassa a kisebbségi jogok vonatkozásában”

A kampány folyamán egyébként a belgrádi hatalom ugyanolyan szorgalmasan tolta a Soros-mantrát, mint Orbánék. Amikor a választás után országszerte tüntetések kezdődtek, a kormány tagjai olyan természetességgel nevezték Soros-bérencnek az utcára vonulókat, mintha egy kis Németh Szilárd fészkelődött volna az agyukba.

Az utóbbi hónapokban azonban igazi hamisítatlan balkáni fordulatként Szerbia a nyitott és sokszínű társadalom odaadó hívévé vált.

Vucic novemberben Soros György fiával, Alex Sorossal találkozott,

akivel éppen olyan mély és örök barátságot kötött, mint nem is olyan régen Orbán Viktorral.

A mostani bejelentés pedig egyértelműen jelzi: Vucic ezúttal Brüsszelnek adja oda az ingét. Csak Orbánnal ellentétben nem titokban teszi ezt, és nem hazudja azt, hogy még egy kabátot is felvesz rá.