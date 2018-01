Miskolc fideszes képviselője egy éve még nagyon félt a migránsoktól, most már nincs baja velük

A kormány hazugságdominója elérte Miskolcot is. Mint Jakab Péter, a Jobbik miskolci frakcióvezetője keddi sajtótájékoztatóján elmondta: a Fidesz három éven át hergelte a lakosságot a migránsokkal, most pedig kiderült, Orbán Viktor beengedett 2300-at, akik közül a magyar államtól sokan készpénzt, segélyt, munkát és lakhatási támogatást is kapnak, azt azonban a kormány nem árulja el, hol vannak elhelyezve, mert "bérgyilkosok vadászhatnak" rájuk.

Jakab Péter emlékeztetett: egy évvel ezelőtt a Fidesz miskolci képviselője, Csöbör Katalin még azt mondta,

"azért nem szabad beengedni a migránsokat, mert akkor nem lesz munka és biztonság."

Most, hogy a kormány lebukott, Csöbör Katalin nem tiltakozik, sőt, szerinte Orbán helyesen járt el.

"Vagyis képviselő asszony Orbán migránsaitól már nem félti se a munkahelyeket, se a biztonságot, Orbán migránsai jöhetnek"

- vonta le a következtetést Jakab Péter, hozzátéve, Csöbör Katalin az emberek helyett inkább a Fideszt védi.

Bár Pintér Sándor jelezte, nem árulják el, hová költöztették a migránsokat, Jakab Péter szerint

a lakosságnak joga van tudni: pontosan hol-, hány és milyen országból származó migráns került elhelyezésre választókerületben.

Emellett a politikus bocsánatkérésre szólította fel Csöbör Katalint, amiért politikai érdektől vezérelve a kormánnyal együtt három éven keresztül hazudott a migráció ügyében.