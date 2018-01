"A rendőr csak büntet, az állampolgárok szolgálata és a védelme a háttérbe szorult"

„Hosszú évek óta talán most először megéri fizetés szempontjából rendőrnek lenni” – mondta az Alfahírnek egy neve elhallgatását kérő (nevezzük Istvánnak) volt nyomozó. Hozzátette: 2019 -ig a túlóra is kérhető anyagi juttatásban, ez pedig sokaknak megnöveli a fizetését. Ugyanakkor megjegyezte:

Ehhez tartozik még hozzá, miként játszanak a rendőri vezetők a túlórákkal, hogy abból minél kevesebbet kelljen kifizetni.

A volt nyomozó azt is elmondta: sokszor olyan munkát is el kell végezni, ami nem rendőri feladat, „de ebben a parancsuralmi rendszerben ezt nem lehet megtagadni”. Szerinte a családoktól távol töltött időt sem a fizetés, sem a túlóráért kapott pénz nem ellensúlyozza. „Ahhoz mind a fizetés, mind a túlórapénz kevés” - mondta István.

A rendőrök lakhatása kapcsán eltérés mutatkozik a sajtóban megjelent információk és a valóság között. Szolgálati lakás alig akad, szinte csak az önkormányzatok ajánlanak fel ilyeneket az ott dolgozó rendőröknek, majd ha az máshová akar menni dolgozni, akkor megfenyegetik: ha elmegy a lakást is elveszik tőle.

- nyilatkozta az Alfahírnek a volt nyomozó. Létezik lakásvásárláshoz BM-hitel, de ennek az elintézési módja olyan bonyolult és időigényes, hogy „eladó legyen a talpán, aki ebbe belemegy”. Egy időben a lakáshitel-törlesztéshez igénybe lehetett venni a cafeteriát, ami nagy segítség volt, de ezt még tavaly megszüntették.

Korábban nagy vonzereje volt a rendőrségnek a korkedvezményes nyugdíj.

„Ha még most is lenne, nagy megtartó erő lenne azoknak az embereknek, akik szeretik még a hivatást, de mégis azon gondolkodnak, hogy leszereljenek”

- vélekedett István. Szerinte, ha már 400 ezer forintot ajánlanak egy trolibuszvezetőnek, akkor a rendőrség nem tud olyat ajánlani, ami miatt az ember rendőr maradna. Sokan csak a lehetőséget keresik a leszerelésre, hiszen most már más munka sem jobb, vagy rosszabb, mint rendőrnek lenni, és úgyis ugyanakkor mennek nyugdíjba, mint a polgári foglalkozásúak.

- jelentette ki István.

A bérunió az egyenruhásokon is segíthetne

Tavaly decemberben Bérunió megvalósíthatósága az egyenruhásoknál címmel rendezett kerekasztal megbeszélést a Jobbik. A rendőrök, tűzoltók, katonák képviselőivel megtartott találkozón a bérunió mellett szóba került a szolgálati nyugdíj kérdése, az elvándorlás, az életpályamodell, illetve a szakszervezetek jogainak megnyirbálása is. Volner János, a Jobbik frakcióvezetője, aki 1989-től 1994-ig maga is a rendőrség állományában dolgozott, arról beszélt, hogy a magyar gazdaság megerősítésével a Jobbik egy olyan életpályamodellt kínál fel az egyenruhásoknak, amellyel az ő bérszínvonaluk is gyors ütemben zárkózhat majd fel Európához. „Rendőrként a fizetésem arra volt elég, hogy egy 35 négyzetméteres lakás rezsijét kifizessem, azt látom, hogy az egyenruhás dolgozók most is hasonló helyzetben vannak” - jegyezte meg a decemberi kerekasztal-megbeszélésen.