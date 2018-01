Washington feloldja menedékkérők befogadásának tilalmát

A tárca közleménye ugyan nem jelöli meg a 11 országot, de nevük elhallgatását kérő kormányzati tisztségviselők egy újságíróknak tartott hétfői háttérbeszélgetésen elmondták, hogy a következőkről van szó:

Egyiptom

Észak-Korea

Irak

Irán

Jemen

Líbia

Mali

Szíria

Szomália

Szudán és Dél-Szudán

A külügyminisztérium, a belbiztonsági tárca és a hírszerző ügynökségek 90 napon keresztül tüzetesen vizsgálták az ezekből a "különösen kockázatosnak" minősített országokból az Egyesült Államokba irányuló bevándorlást és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, s ezután döntöttek a változtatásról.

A vizsgálatok októberben kezdődtek és a múlt héten zárultak le, a State Department adatbázisából kiderült, hogy ezen időszak alatt jelentősen zuhant az érintett országokból befogadott menedékkérők száma.

A tilalom feloldásával egyidejűleg azonban új ajánlást fogalmaztak meg a menekültek befogadásával foglalkozó program (USRAP) engedélyezési eljárását illetően. Ennek értelmében a menedékkérők szigorúbb ellenőrzését írják elő, s a kockázatosnak tartott országokból érkezők közül egyes személyeket további különleges vizsgálatoknak vetnek alá, bár azt nem hozták nyilvánosságra, hogy kiket és milyen jellegű különleges vizsgálatokkal kívánnak kiszűrni. Ezen kívül rendszeresen felülvizsgálják majd azon országok listáját, amelyeket nemzetbiztonsági szempontból veszélyeseknek tartanak.

Kirstjen Nielsen belbiztonsági miniszter hétfőn a Wilson Központban beszélve kitért ugyan az új biztonsági intézkedésekre, de nem bocsátkozott részletekbe. Azt hangsúlyozta, hogy ezek megakadályozzák majd, hogy "terroristák, bűnözők és csalók visszaéljenek az új bevándorlási programmal". A tárcavezető leszögezte: "létfontosságú, hogy tudjuk, kik lépnek be az Egyesült Államokba".

Donald Trump elnök már a 2016-os elnökválasztási kampányában is azt ígérte, hogy rendezi az illegális bevándorlók helyzetét, és visszafogja a jogszerű bevándorlás arányát is. Egyik első intézkedése egy elnöki rendelet volt: a határellenőrzés szigorítását ígérve, átmeneti időre - az új biztonsági intézkedések kidolgozásáig - felfüggesztette a beutazást egyes, az Egyesült Államok biztonságára veszélyesnek ítélt országokból, más országokból pedig - szintén átmenetileg - korlátozta a beutazások számát. Néhány szövetségi bíró többször is megtámadta az elnöki rendeletet, amelyet azonban a szövetségi legfelsőbb bíróság az ősszel helyben hagyott, és a rendelet decemberben életbe is lépett. Októberben a kormányzat már bejelentette, hogy felfüggeszti az átmeneti beutazási korlátozásokat, de 11 országra mostanáig érvényben hagyta a menedékkérelmek befogadásának tilalmát.