"A Fidesz hóbortja a foci és a stadionépítés, a Jobbiké az egészségügy lesz"

A Jobbik zéró tolerancia programot indítana a rákos megbetegedések ellen. A párt szeretné a megbetegedések arányát visszaszorítani, másrészt szeretnék azt, hogy a lehető legkevesebben haljanak meg daganatos megbetegedésekben.

Lukács szerint a rák ellen az összes bevethető, megelőzési és gyógyítási eszközt be kell vetni. Négy területet ismertetett:

1. Szűrés

A Jobbik szerint át kell világítani a mostani szűrési rendszert, erre megfelelő erőforrásokat kell biztosítani.

2. Diganosztika

Ugyanez igaz a diagnosztikai rendszerre is, jelenleg sokszor igen túlterhelt a rendszer, itt is szükséges a rendszer felmérése és fejlesztése.

3. Kezelés

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a szűrés és diagnosztika után nagyon fontos, hogy mihamarabb elkezdődjön a beteg kezelése is. Ezért a Jobbik egy 24 órában működő komplett kezelői hálózatot akar kiépíteni, egy olyan rendszert, amelyben az ország polgárainak - lakjanak bárhol - lehetőségük legyen a nap minden pillanatában igénybe venni nemcsak a diagnosztikát, hanem a kezelést is.

4. Megelőzés

Határozott előrelépésre van szükség a megelőzésre is. Emlékeztetett: a daganatos megbetegedések sokszor az életmóddal és a környezeti szennyezéssel függnek össze, ezért a párt nagy hangsúlyt fektetne az egészségre nevelésre és egészségpromócióra.

A Jobbik a rák elleni harcot nemcsak divatossá, hanem a magyar egészségügy egyik legkomolyabb harcává fogja tenni - mondta Lukács László. A párt szakpolitikusa szerint a Fidesz hóbortja a foci és a stadionépítés, addig a Jobbik hóbortja az egészségügyügy fejlesztése lesz.