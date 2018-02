A Jobbik több pontban sem tartja elfogadhatónak a baloldali ellenzék által aláírt oktatási minimumot

Az oktatás jelenlegi helyzetét, és annak jövőjének kihívásait vitatták meg az ellenzéki pártok képviselői a Civitas Intézet által szervezett pénteki kerekasztal-beszélgetésen a Continental szállodában. A Fidesz-KDNP most sem élt a vita lehetőségével, de ezen annyira nem is kell meglepődni. Gyakorlatilag már nincs is olyan fórum, ahol a kormánypártok politikusai nyilvános diskurzusban vennének részt szakpolitikai témákban az ellenzék képviselőivel szemben megmérettetve magukat.