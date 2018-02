Nagy koppanás lesz a közmédiában! Utánajártunk, hogy ki volt Vona palesztin esküvői tanúja

A szokásos kormányzati fake news portálok mellett az agitprop szintre süllyedt közmédia részeként működő hirado.hu is hangzatos beharangozóval írta meg: újabb részlet birtokába került a portál, Vona Gábor esküvői tanúja egy palesztin fiatalember volt, akinek a segítségével eljutott Jemenbe, és ekkor kezdett el foglalkozni az iszlámmal is.

Tegyük hozzá, abban egyébként semmi kivetnivaló nincs, ha az embernek más kultúrából, országból származó barátja van, és az sem bűn, ha érdeklődik más vallások iránt is. Ezt nevezik széles látókörnek.

Orbán iszlámról tett kijelentéseiről mélyen hallgatnak a kormányoldalon Ebben a cikkünkben összeszedtük, hogy mikor és hol, mit mondott a miniszterelnök az iszlámról, és hogyan kínálta fel arab bankároknak Magyarországot. De Orbánnak több, valóban kétes hírű arab barátjáról is tudunk. Az időközben elhunyt Ghaith Pharaont korábban az Interpol, illetve az FBI is körözte, de Magyarországon lazán üzletelhetett Orbán Viktorral és környezetével.

De ha már a kormányzati propaganda újabb és újabb „szenzációs” részletekről számol be, akkor - főként a közmédia figyelmébe - ajánlanánk némi plusz információt a palesztin esküvői tanú személyéről.

A közmédia berkein belül egészen biztosan ismerősen cseng Amin Zoltán neve. Ő az a palesztin (és magyar) származású férfi, aki Vona Gábor esküvői tanúja volt. Információnkat a Jobbik elnöke is megerősítette.

És akkor jöjjenek a részletek: Amin Zoltán 2010-ben, a Duna Televízió vezérigazgató-helyetteseként csatlakozott a közmédia csapatához, majd 2014 októberétől az MTVA programigazgatói posztját töltötte be 2015-ig. 2016-ban még egészen biztos, hogy a Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány kuratóriumának tagja volt (5. oldalon található a neve). A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) oldalán megtalálható információk szerint pedig jelenleg is producerként részt vesz közmédiás műsorok gyártásában. A 2018. január 25-i Ki mer ma? - Játék és opera 10 percben című műsor (amit Ókovács Szilveszter vezet, aki egy 2011-es Origó-interjúban arról beszélt, hogy ő hozta Amint a Duna TV-hez) adatainál a közreműködők között található. Az Opera Café című műsornál is producerként tevékenykedik, a február 4-i adás végén nagy betűkkel látható a neve.

És ez mit jelent? Egyrészt, hogy ideje lenne felhagynia a kormányzati propagandagyárnak a manipulatív anyagok szerkesztésével és terjesztésével. Másrészt gépelhetnének egy bocsánatkérő cikket, mind Vona Gábornak, mind pedig Amin Zoltánnak címezve. Azért, mert valaki palesztin származású és muszlim vallású (Amin esetében erről nem tudunk), még nem jelenti azt, hogy dzsihadista-terrorista-migráns. Továbbá az is rosszindulatú csúsztatás, ha valakinek palesztin, török, vagy bármilyen más arab, illetve muszlim vallású országból származó barátja, ismerőse van, és rásütik a terrorizmus, valamint a radikális iszlamizmus támogatásának a bélyegét.