Mészáros szerint az őt kérdező külföldi újságíró is Soros embere

Az eset még március végén történt, de most került elő egy videó, amelyen a médiaérdekeltségekben is gazdag Mészáros nem érti, hogy egy újságíró miért kérdez tőle bármi olyat, amire nem tud választ adni, pláne angolul. Erre el is hangzott, hogy

"Menjen haza a saját országába, és ott kérdezősködjön!"

Pedig a csatorna csak dokumentumfilmet forgatott Felcsútról, ahol a fejlesztésekre, a polgármester érdekeltségeire, valamint Orbán Viktorral való viszonyára is kíváncsi lett volna, így megpróbált időpontot egyeztetni egy interjúra Mészárossal, aki kitért előle. Ezután jelent meg a riporternő a felcsúti közgyűlésen, ahol az épp megérkező polgármestertől próbált volna néhány választ kicsikarni. Miközben Hind Hassan azt kérdezte Mészárostól, hogy miért tartják Magyarország legkorruptabb emberének, a milliárdos ahelyett, hogy tisztázta volna nevét és helyzetét csak annyit mondott:

"Valószínű, hogy ön egy Soros-bérenc, úgyhogy kérem..."

Az egyik magyar újságíró kérdésére, hogy aki kérdést tesz fel neki, az szerinte Soros-bérenc-e, azt mondta: „Nem, nem, nem, nem, de önök valószínűleg azok.”