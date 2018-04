Csak a bizonygatást hallgathatták az újságírók, kérdezni nem lehetett az elítélt polgármester sajtótájékoztatóján

A verdikt október elején született, Veres Margit azonban azóta is a település élén áll. Az N1Tv kérdéseire először nem is akart válaszolni, helyette inkább kiabálva a kijárat felé lökdöste a riportert. A zaklatott polgármester később hajlandó volt kamera elé állni, és a lehető legegyszerűbb, egyszersmind legabszurdabb megoldást választotta: a világon mindent tagadott - beleértve a nyilvánvaló tényeket is.