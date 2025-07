Orbán Viktort és Karácsony Gergelyt ezúttal is hidegen hagyta a devizahitelesek sorsa

Keddre meghirdettünk egy rendezvényt, amelyen egyetlen embernek se kellett volna részt vennie, ha a kormány igazat mondana. Ehhez képest a rekkenő hőségben is több százan gyűltek össze a Nyugati téren a devizahiteles fórumunkon. Javarészt olyanok, akikről a hatalom azt állítja, hogy már rég megoldották a gondjaikat. Csakhogy ez cinikus hazugság.

A fórumon felszólaltam én is. Megrendítő volt látni, hogy a kánikulában milyen sokan jöttek el – köztük idős, beteg emberek is. Biztosan jobban érezték volna magukat ebben az időben otthon.

De éppen azért voltak ott, mert az otthonukat orozták el tőlük, vagy ez fenyegeti őket.

Nem hűsölhettek a lakásukban, vagy házukban, mert az már banké, vagy bármelyik pillanatban a banké lehet.

Voltak azonban olyanok, akiknek kutya kötelességük lett volna eljönni, mégsem tették. A pár nappal korábban még a melegfelvonulás élén menetelő Karácsony Gergely nem érezte úgy, hogy kifosztott honfitársainak jogaiért is ugyanígy ki kéne állnia. És persze színét se láttuk Orbán Viktornak sem. Pedig ő biztosan nyugodt lelkiismerettel nézhetett volna az egybegyűltek szemébe, hiszen az Országgyűlésben Z. Kárpát Dániel kérdésére szemrebbenés nélkül azt válaszolta, hogy ők „mindent megtettek” a devizahitelesekért.

Hogy ez a „minden” valójában mennyi volt, arról leghitelesebben az a 37 ezer magyar család tudna beszámolni, akiknek az elmúlt 15 évben elrabolták a fejük fölül az otthonukat. Vagy azok a százezrek, akik másfél évtizede fizetik az egykoron felvett kölcsönöket, akikről az eredeti összeg sokszorosát legombolták már a bankok – és még így is bármikor kiforgathatják őket kis vagyonukból. És akiknek az Európai Unió Bíróságának a devizahitelezés törvénytelenségét világosan kimondó ítélete után sem hajlandó igazságot szolgáltatni a kormány.

A károsultak szabadságharcosa, Marczingós László ügyvéd segítségével alkotott jogszabálytervezetünket egy mozdulattal a szemétbe hajították. Így a gigantikus pénzügyi csalás áldozatainak rengeteg költséget és időt felemésztő eljárásokban egyenként kellene a bíróságokon kiharcolni az igazukat.

De nem így lesz!

Ha a hatalom elengedte a kezünket, akkor nekünk kell megszervezni magunkat.

Ahogyan Z. Kárpát Dániel barátom találóan fogalmazott: a devizahitelesek nem vonalkódok, hanem érző emberek. Mutassuk meg, hogy gondolkodó és cselekvő emberek is vagyunk!

Ezért kezdeményezzük a Banki Károsultak Országos Szervezetének megalakítását.

Küzdjünk együtt a két évtizede kíméletlenül zakatoló kifosztó gépezetet működtető felelősök elszámoltatásáért! Harcoljunk igazunkért együtt, közösségként a bíróságokon is!

A Jobbik az egyetlen magyar politikai erő, amely több mint 15 éve töretlenül képviseli a devizahitelesek igazságát. A siker kapujában állunk. Nem véletlen, hogy épp most próbálják minden erővel elállni az utunkat. Épp ezért kell most a legelszántabbaknak lennünk. Ránk ebben az utolsó nagy küzdelemben is számíthatnak a károsultak.

(A szerző a Jobbik elnöke.)