Mészáros Lőrinc saját pénzből építtet stadiont Horvátországban

A közpénzek felhasználása helyett ezért most akárcsak üzlettársának, Ivan Mestrovicnak, Mészáros Lőrincnek is a zsebébe kell nyúlnia, hogy kivitelezzék a 12 ezer fő befogadására alkalmas stadiont - számol be az index.

A beruházás költségei 35-40 millió euróra rúgnak. Persze valamennyi magyar állami támogatás oda is csordogál, hiszen a felcsúti polgármester horvát klubját a kevés magyar ellenére, a magyar gyerekek támogatására hivatkozva 6 millió euróval támogatja a kormány, meg ezáltal Ön is.