A korábbi fideszes polgármester iskolaigazgatóként verekedhetett össze egy diákkal

A 13. Kerületi Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskolában verekedés volt, az Index úgy tudja, hogy egy volt fideszes polgármester is érintett az ügyben. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és kiskorú veszélyeztetésének gyanújában is nyomozást rendeltek el.

A rendőrség nem erősítette meg, de nem is cáfolta, hogy az igazgató is érintett. Az is kérdéses, hogy ki ütött először.

A 24.hu viszont azt írja, hogy az igazgató többször is megpofozta a gyereket, aki ellökte magától a férfit, majd elfutott. Név nélkül megszólaló tanárokra és szülőkre hivatkozva közlik, hogy nem ez volt az első eset, amikor

„az igazgató roma gyereket bántalmazhatott.”

Pletykaként még három bántalmazás híre terjed, állítólag mindig kettesben maradtak az igazgatóval a gyerekek és mindig roma származásúakról volt szó.

Az igazgató Putnoki Zsolt, Újkenéz volt fideszes polgármestere, kinevezését a szülői közösség és a nevelőtestület sem támogatta, az önkormányzat is aggodalmát fejezte ki a gyakorlat hiánya miatt, de a kormány ezt figyelmen kívül hagyta.

(kép: RTL Híradó, 2011)