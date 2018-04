Áder utódjának építhetik fel Balog Zoltánt

A Fidesz péntek délutáni elnökségi ülése után az ATV munkatársának érdeklődésére, hogy a Fidesz pártalapítványának a vezetésén kívül lesz-e Balog Zoltánnak valamilyen titulusa, azt mondták: erről nincs szó, viszont olyan elképzelés van, hogy Balog Zoltánt egy Áder János utáni köztársasági elnöknek építsék fel négy év alatt.

Az ATV emlékeztet rá: 2016 decemberében, mielőtt Orbán Viktor döntött róla, hogy Áder Jánost jelöli ismét köztársasági elnöknek, Balog Zoltán neve is komolyan felvetődött. A televízió munkatársának most azt mondták kormányoldalról, hogy ez újra felvetődött, el is hangzott szűk körben, „de 2022 még messze van”.