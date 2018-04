65 év után békeszerződést kötne a két Korea, jöhet a teljes atommentesítés

A pénteki tárgyalások végén közös nyilatkozatot tett Kim Dzsongun észak-koreai diktátor és Mun Dzsein dél-koreai elnök. Eszerint együtt dolgoznak majd a félsziget teljes atommentesítéséért, valamint még 2018-ban hivatalosan is aláírhatnak egy békeegyezményt, amivel formálisan is lezárnák a ténylegesen csak 1950 és 1953 között zajló koreai háborút – számol be a CNN. Eddig fegyverszünet volt érvényben a felek között.

„Nem lesz többé háború a Koreai-félszigeten, és a béke új korszaka kezdődik”

- olvasható a Panmindzson Nyilatkozatban.

Az atomfegyverekről is szó esik a dokumentumban:

„közös cél egy atomfegyvermentes Koreai-félsziget elérése.”

Ehhez a nemzetközi közösség aktív támogatását fogják keresni. Kim Dzsongun arról is beszélt, hogy a két Korea egy nemzet, együtt kell dolgozniuk az újraegyesítésért, nem egymás ellen küzdeni.

„Anélkül élvezhetjük majd a békét és biztonságot a Koreai-félszigeten, hogy félni kellene a háborútól”

- mondta a diktátor.

Szintén a tárgyalások eredménye, hogy Mun Dzsein ősszel Phenjanba látogathat. A demilitarizált zónából békeövezetet létesítenek, így befejezik a propagandaadásokat.

Az északi Keszongban kapcsolattartó irodát állítanak, ahol a két ország hatóságai egyeztethetnek. A forró drótot már korábban kiépítették egymás között. Arról is döntés született, hogy a határon átívelve fejlesztik majd a vasút- és úthálózatot. Kim Dzsongunt lenyűgözte a déli vonatok gyorsasága.

Gesztusok

A diktátor néhány lépés erejéig áthívta az északi részre Mun Dzseint, hogy aztán kézen fogva sétáljanak vissza. Kim autóval visszament a határ északi oldalára ebédelni, tizenkettő testőre futva kísérte.

Délután közösen elültettek egy „békét és virágzást” szimbolizáló fenyőfát a demarkációs vonalon, amihez északi és déli földet is használtak, majd északi és déli folyó vizével is meglocsolták. A találkozót filmezéssel egybekötött díszvacsora zárja, ahol a vezetők feleségei is jelen lesznek.

Kim Dzsongun még egy poént is eleresztett, miszerint többet nem fogja álmából felébreszteni a dél-koreai elnököt a hajnali rakétatesztekkel.

Azért csak óvatosan

Elemzők szerint a legfontosabb most az, hogy a nyilatkozatban lefektetett alapokat milyen gyakorlati lépések követik.

„Egy nagy kérdés, hogy Kim Dzsongun meddig hajlandó elmenni gyakorlati lépésekben az atomkérdésben, ezt pedig nem tudjuk”

- figyelmeztetett Mike Chinoy, a CNN korábbi pekingi irodavezetője.

Vipin Narang professzor azt is hozzátette, hogy kérdéses, pontosan milyen meghatározást rejt az atomfegyvermentesítés, mert erről korábban máshogy vélekedtek a felek.