7000 forintos órabéren másolták a hamis ajánlóíveket a hajléktalanok

Azt eddig is egyértelműen tudni lehetett, hogy az országos listaállítás után járó százmillió forintos támogatásra pályázó, majd teljesítmény nélkül eltűnő kamupártok az ajánlóíveiket is törvénytelen módon szerzik. A hvg.hu-nak viszont most több forrás is megerősítette, hogy többek között

hajléktalanok másolták az íveket, óránként 7000 (!) forintért.

Például a Magyarországi Cigánypárt (MCP) 200 millió forintos állami támogatást kapott az ajánlások miatt, aztán az egész országban összesen 4000 szavazójuk lett, amire nehéz mit mondani. A HVG úgy tudja, a párt bőven benne volt a visszaélésekben.

Mivel a mai rendszerben már egy állampolgár több pártot is támogathatott, a kamupártok a megszerzett személyes adatokat megosztották egymás között, és végül számos olyan párt állíthatott országos listát –emlékezzünk, mekkora volt a szavazóív-, amelyek valójában nem is léteznek, politikai tevékenységük egyenlő a nullával.

A lap azt írja, információik szerint március legelején csaptak le a BRFK nyomozói egy IX. kerületi, Üllői úti ingatlanra, ahol nagyüzemben folyt az aláírások másolása. Több párt is érintett lehet az ügyben. A választás rendje elleni bűncselekmény miatt folyó nyomozás során több tíz embert előállítottak, egy embert pedig gyanúsítottként hallgattak ki, őt a bíróság harminc napra előzetesbe helyezte.

A hvg.hu a napokban több hajléktalansegítő civillel, valamint hajléktalannal is beszélt, akik tárgyi bizonyíték híján ugyan, de egymástól függetlenül megerősítették az Üllői úti aláírásmásoló üzem létezését – írják, hozzátéve: „Könnyű pénz volt, mivel csak másolni kellett” – mondta az egyik hajléktalan.