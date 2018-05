Az összes Pharaon-ingatlan miatt perel a szaúdi milliárdos fia

Mint arra másfél hónapja rámutattunk, valami nem stimmel a néhai Gaith Pharaon öröksége körül. Emlékezetes, a Postabank-székházat tulajdonló céget Adnan Polat török milliárdosnak és Tiborcz Istvánnak, Orbán Viktor vejének közös vállalkozásától vette meg a Pharaon-Omega Kft. A 2 milliárd forintot érő ingatlant birtokló cég szinte nevetségesen alacsony, 866 millió forintos vételáron lett a Pharaon nevét viselő cégcsoporté. Érdekesség, hogy a cégek nevében nem Gaith Pharaon, hanem az ő nemzetközi cégcsoportjának ügyvédje, Amman Abu Namous volt mind a tulajdonos, mind az ügyvezető.

A Postabank-székház tulajdoni lapján azonban tavaly december óta szerződés érvénytelensége iránt indított per feljegyzése olvasható. Mint kiderült, a pert a többek közt terrorizmus finanszírozása, illegális migráció elősegítése miatt is körözött néhai milliárdos cégei indították, melyeket most fia, Laith Pharaon képvisel. Az alperesek pedig egyrészt az elvileg Pharaon magyarországi strómanjaként tevékenykedő Namous, másrészt a Pharaon-csoport valamennyi hazai cége. Szerettük volna megtudni, konkrétan mi a per tárgya, azonban az első, március 22-i tárgyalási napon a pert üzleti titokra hivatkozva zárttá nyilvánították, így arról távoznunk kellett.

Valami kavarás van a Pharaon-vagyon körül, de titok, hogy mi Szerződés érvénytelensége miatti pert indított a néhai Gaith Pharaon fia, Laith Pharaon. A nemzetközi cégbirodalom 49 éves örököse, aki egyébként Forma-1-es motorcsónak-versenyző is volt, mi több, 2002-ben a világbajnokság ezüstérmese lett, apja halála után a gigavállalatainak elnöke, vezérigazgatója lett. Az eddig is nyílt titok volt, hogy az Amman M. A.

A Válasz azonban kiderítette, a per tárgya nemcsak a Postabank-székház, hanem a Pharaon-csoport valamennyi ingatlanja. Így az Orbán Viktor házával szemben levő Cinege úti Pharaon-villa, a hőgyészi Apponyi-kastély, valamint a seregélyesi Zichy–Hadik-kastély is. Valamennyi ingatlan tulajdoni lapján ugyanarra az ügyszámra vonatkozó bejegyzés olvasható: 10.G.43.821/2017/8.

A lap úgy sejti, a Pharaon-ingatlanokat birtokló cégek tulajdonosa, Namous nem a Pharaon-család, hanem mások (esetleg saját) „kottájából játszhat”. Ezt támasztja alá, hogy Gaith Pharaon 2017. január 6-i halála után kitették őt a részben Pharaonék által ellenőrzött Bank of Jordan igazgatótanácsából, valamint az ammani tőzsdén is jegyzett Jordan Decapolis Properties vezetőségéből is. Utóbbi cégben egyébként együtt viselt tisztséget az ugyancsak kétes nemzetbiztonsági hátterű jordán konzullal, Orbánék jó barátjával és üzlettársával Zaid Naffával.

Továbbra is kérdés tehát, mi az oka annak, hogy a Pharaon-örökös perli azt a férfit (és cégeit), melyek apja örökségét kellene, hogy képezzék. Milyen arab belharc folyik Magyarországon Orbánék körül?