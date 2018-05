Nem sikerült eltussolni: a Kúria szerint választási csalás volt Pécsen

Az Átlátszó azt írja, a szavazókörben a szocialista Konkoly-Thege Júlia volt az egyetlen olyan bizottsági delegált, aki nem fideszes vagy önkormányzati alkalmazott volt. Jól is jött, hogy legalább egy ellenzéki tag volt a bizottságban, a szavazás egy része ugyanis megjátszott volt. Az Átlászló szerint a Baranya 1-es választókerület 040-es pécsi szavazókörében reggel egy férfi jelent meg, aki segítséget kért a szavazáshoz, a bizottsági tagoknak pedig el is árulta, hogy neki a kormánypárti Hoppál Péterre kell szavaznia, mert ezért fizettek neki. A döbbenetes jelenetben az is érdekes volt, hogy ott nem Hoppál volt Fidesz-KDNP-s jelölt, hanem Csízi Péter. Ezután a férfi kiment, beszélt pár szót az őt váró teherautó sofőrjével, majd visszament leszavazni Csízi Péterre.

Konkoly-Thege Júlia az esetről jegyzőkönyvet akart készíttetni, de a bizottság fideszes és önkormányzati tagjai összezártak, és ezt nem szavazták meg. Ezért egy nem hivatalos jegyzőkönyv készült, de végül pecsét és aláírás erre is jutott a tagoktól.

Ezután tovább érkeztek a megvásárolt szavazók: fél órával később három személy jelent meg a szavazókörben, akik közül csak kettő akart szavazni. Ennek ellenére –szabálytalanul- mindhárman bementek az egyik szavazófülkébe, ahol hangosan megbeszélték, hogy a megbízás melyik párt megszavazásáról szólt. Konkoly-Thege Júlia látta azt is, hogy a „kísérőnél” egy névsor is van, amin már vannak kihúzott nevek.

Az ellenzéki delegált utánuk ment az utcára, és telefonjával felvette a beszélgetésüket, amin elismerik neki, hogy pénzért jöttek a Fideszre szavazni. Erről Konkoly-Thege Júlia újabb jegyzőkönyvet akart készíttetni, de a többi bizottsági tag ezt újra elutasította, és már alá sem írták neki.

Érdekes, de Konkoly-Thege Júlia hiába kérte az MSZP segítségét, ők inkább nem akarták forszírozni az ügyet. Ezért saját kezébe vette a dolgot, megkereste a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet választási jogsegélyszolgálatát, és az ő segítségükkel április 11-én kifogást nyújtott a helyi országos választási bizottsághoz.

Tragédia

És ezek után jött az igazi balkáni tragédia, az OEVB ugyanis elutasította a beadványt, indoklásuk pedig minden képzeletet felülmúlt. Mint az Álátszó írja, semmilyen szabálytalanságot nem találtak egyik esetben sem, a Bizottság szerint ugyanis csak magánszemélyek beszélgettek egymás között politikai kérdésekről, ezt pedig nem tiltják a választás rendjével kapcsolatos jogszabályok. Szerintük annak sincs jelentősége, hogy a választópolgár a szavazókörben milyen megjegyzést tesz („Engem azért fizettek, hogy Hoppál Péterre szavazzak”), azt meg végképp nem tiltja semmi, hogy a szavazóhelyiségen kívül a választópolgár beszélgessen valakivel, akinél papír és toll van.

:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Azt írják, a Bizottság álláspontja szerint a hangfelvétel mindössze beszélgetést, véleménynyilvánítást tartalmaz, a csatolt fényképeket pedig időbélyegző híján nem tudja bizonyítékként értékelni.

Sőt, a nyilván teljesen elfogulatlan bizottságnak még arra is futotta kreativitásából, hogy a választási csalást bejelentő választóköri delegáltat burkoltan megfenyegesse azzal a figyelmeztetéssel, hogy

„Mindez mellett a Választási Bizottság azt is megjegyzi, hogy a hangfelvétel titkos készítése polgári jogi kérdéseket is felvet, melyet jelen eljárásban nem vizsgált.”

A határozatot a Baranya 01. OEVB elnöke, dr. Jandó Péter jegyezte.

Milyen kedvesek, ugye?

Ezután Hüttl Tivadar, a TASZ ügyvédje fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, de az NVB 11:10 arányú szavazással helyben hagyta az OEVB határozatát. Az volt az érvelésük, hogy a delegált nem tudta bizonyítani, hogy pénzért szavaztattak, illetve szállítottak választópolgárokat, az ugyanis nem volt elég, hogy személyesen elismerték ezt neki, amit hangfelvétellel is tud bizonyítani.

A benyújtók nem álltak le, és a Kúria elé vitték az ügyet. Itt viszont április 27-én kelt végzésükben megállapították a csalást:

„A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 914/2018. számú határozatát – az OEVB 63/2018.(04.14.) számú határozatára is kiterjedően – megváltoztatja, megállapítja, hogy az országgyűlési képviselők 2018. évi választásának napján a pécsi 040. számúszavazókörben sérültek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjaiba foglalt, a választás tisztasága, az önkéntes részvétel, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvi rendelkezések, ezt meghaladóan az NVB határozatát helybenhagyja.”

A Kúria szerint a hangfelvételből „egyértelműen megállapítható, hogy az azon beszélő választópolgárok akaratát meg nem engedett módon befolyásolták” (…) „Mindebből okszerűen következik, a meghatározott irányú szavazatért és a szállításért is fizetett valaki a hangfelvételen beszélőknek.”

Mint arról az Alfahír beszámolt, több olyan helyen is kiugróan magas Fidesz-győzelem született, ahol a lakosság nagyobb részét szegényes körülmények közt élő romák teszik ki. Tiszaburán a jobbikos delegált például állítja, hogy maguk a bizottsági tagok is benne voltak a csalásban, százával kísérték az urnákhoz a szavazókat, és bizony itt volt olyan szavazókör is, ahol a hivatalos eredmény szerint 94 százalékot ért el a Fidesz.