Az ifjú Han Solo hamarosan első balhéjára indul a Millenium Falconnal

Heteken belül, május végén mutatják be a magyar mozikban a Solo: Egy Star Wars-történet (Solo: A Star Wars Story) című újabb SW-filmet, ami az eddig megjelent előzetesek és képkockák szerint mozgalmas űrwesternnek tűnik. Ron Howard (aki Phil Lordtól és Christopher Millertől vette át a rendezői széket tavaly nyáron, miután nem volt velük elégedett a Disney) egész pontosan azt mondta, hogy ilyet még nem láttunk a Star Wars-univerzumban. Mondjuk olyat sem, mint amilyen Az utolsó Jedik volt, ami minden bizonnyal hosszú ideig a legmegosztóbb SW-film marad a rajongók körében.

Az elvárás a Solo-filmmel kapcsolatban is óriási. A csempészpilóta szerepe összenőtt Harrison Forddal az elmúlt 41 évben, és elképzelhetetlen, hogy bárki is olyan lehengerlő tudjon lenni a szerepben, mint a színészveterán. A Solo-film forgatása kapcsán napvilágra is kerültek olyan hírek, hogy a fiatal csempészt alakító Alden Ehrenreich mellé színésztanárt rendelt ki a Disney, állítólag azért, hogy alakítása minél hitelesebb legyen. Mindenesetre a Disneynél bizakodóak lehetnek, mert Ehrenreich nemrégiben kotyogta el, hogy a szerződése három filmre szól.

A Solo történetéről keveset lehet tudni, de annyi bizonyos, hogy a klasszikus trilógia előtt játszódik időben. A nehéz sorsú ifjú Han Solo megjárta a Birodalmi Akadémiát, de inkább a zsiványéletet választotta. Így akad majd össze egy Tobias Beckett (Woody Harrelson) nevű tapasztalt űrkalózzal, aki egy nem mindennapi küldetésre toboroz jelentkezőket. A csapathoz társul Chewbacca (Joonas Suotamo), Lando Calrissian (Donald Glover) és egy Qi’Ra (Emilia Clarke) nevű titokzatos nő, aki biztos nem lesz semleges az ifjú Solo számára. A további szerepekben látható lesz még Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo és Paul Bettany is.

A napokban megjelent egy werkfilm a forgatásról, amelyből többek között kiderül, hogy Han Solo szülőbolygóján, a legendás Corellián flottaépítésre rendezkedett be a Galaktikus Birodalom, de az ifjú csempész és az óriási önbizalommal rendelkező Lando kártyacsatájából is több momentum tárul fel egy szerencsejáték-barlangban, amely persze tele van mindenféle idegen lénnyel.

A Ron Howard által rendezett Solo: Egy Star Wars-történet sztoriját A Birodalom visszavág, A Jedi visszatér és Az ébredő Erő forgatókönyvét is társíró Lawrence Kasdan és fia, Jon Kasdan dolgozta ki. A magyarok pedig igazán örülhetnek, mert az amerikai bemutató május 25-én lesz, de a hazai mozikban egy nappal korábban debütál a film.