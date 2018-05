Vizsgálódik az OLAF Mészárosnál?

Előzetes vizsgálatot indított az OLAF annak a furcsa közbeszerzésnek az ügyében, melyben az egyik pályázati kiíró Felcsút önkormányzata volt, a nyertes konzorcium vezetője pedig a Mészáros és Mészáros Kft. – értesült portálunk. Mint forrásunk tájékoztatott, az Európai Csalás Elleni Hivatal „OC/2018/206 ügyszámon előzetes vizsgálatot folytat az ügyben”.

Februárban beszámoltunk róla, hogy tíz település, köztük Felcsút szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító beruházásainak megvalósítására írtak ki pályázatot még 2016 márciusában. Az előzetesen becsült 5,4 milliárd forint helyett több mint egymilliárddal drágábban, 6,5 milliárdért vállalta a munkát az azóta lemondott felcsúti polgármester Mészáros és Mészáros Kft.-je, valamint a baloldali milliárdos, több gazdasági bűncselekmény elkövetésével is vádolt Dunai György EuroAszfalt Kft.-je által alkotott M-E 2020 konzorcium. A beruházást brüsszeli pénzekből is finanszírozzák.

A közbeszerzési adatbázisban fellelhető összegezés szerint a Mészáros Lőrinc cége által vezetett konzorcium mellett indult még a munkákért

a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt., akik 5,5 százalékkal (6,872 milliárd forintért),

a Switelsky Magyarország Kft., akik 6,3 százalékkal (6,921 milliárd forintért), valamint

a Colas Alterra Zrt., akik 10,7 százalékkal (7,210 milliárd forintért)

drágábban vállalták volna a munkát.

Ismert, sajtóhírek szerint az OLAF az Orbán Viktor vejéhez köthető Elios-botrányban kifogásolta, hogy a pályázat kiírója és nyertese között személyi összefüggés áll fenn, illetve gyanúsnak találták azt is, hogy a vesztes pályázók csupán 5-7 százalékkal adtak be magasabb ajánlatot, mint a győztes.

A kiíró felcsúti önkormányzat (képviselte Mészáros Lőrinc polgármester) és a nyertes Mészáros és Mészáros Kft. (képviselte Mészáros Lőrinc ügyvezető) közötti személyi összefonódás egyértelmű, hogy a vesztes pályázók által beadott anyag csupán véletlenül lett-e mindössze ennyivel magasabb a nyertes pályázatnál, vagy a Tiborcz-botrányhoz hasonló metódust használtak-e, azt a hatósági vizsgálat tudná megállapítani. Az azonban tény, hogy Mészáros Lőrinc idén április 20-án lemondott felcsúti polgármesteri címéről. Szavai szerint személyes, üzleti okok miatt.

Megkérdeztük az OLAF sajtóirodáját, valóban indítottak-e eljárást ebben az ügyben a fenti ügyszámon, de eddig még nem kaptunk választ. Ha megérkezik, természetesen tájékoztatjuk Olvasóinkat.