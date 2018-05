A Hörcsik-féle „vendégházban” még egy éjszaka árát sem tudják pontosan megmondani

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a fideszes Hörcsik Richárd családja is úgy vehetett fel vendégház kialakítására 18 millió forint brüsszeli pénzt, hogy abból valójában Hörcsikék nagyszüleinek családi házát újították fel, és a helyiek szerint vendégek ott nem is szállnak meg.

A fideszes Hörcsik családjában lehet az újabb vendégházmutyi Hörcsik Richárd fideszes képviselő unokaöccse is uniós forrásokból újíttatta fel vendégházként azt a Borsod megyei Göncruszkán található ingatlant, mely a hozzá köthető szövetkezet tulajdonában áll, és a hvg.hu tényfeltáró nyomozása szerint ténylegesen aligha tölthet be vendégház funkciót. A Göncruszka Fő utca 71.

A leleplező riport után kikerült a házra egy e-mail cím mint elérhetőség, és akkor már látható helyre is kitették a brüsszeli pénzekről tanúskodó táblát.

A fideszes politikust a Hír TV próbálta meg szóra bírni, akinek azonban semmi mondanivalója nem volt a botrányos ügyről, a televízió tudósítójára még egy pillantást sem mert vetni.

A Blikk újságírója ezek után megpróbált szobát foglalni az ominózus vendégházba. Telefonos érdeklődésükre a vonal túlsó végén beszélő férfi kicsit zavarban volt, nem tudott pontos árat mondani, és azt sem, hogy van-e szabad szobájuk.

6-7 ezer forint körül van egy éjszaka, de majd Lajos tud pontos választ adni, ha írnak neki e-mailt

– mondta a riporternek. A feltüntetett e-mail címre írt foglalásukra viszont nem érkezett válasz. Lajos, akiről a férfi beszélt, Hörcsik Richárd képviselő unokaöccse, aki tagja a házra európai támogatást szerző szociális szövetkezetnek.

A Blikk kereste Hörcsik Richárdot is, aki nem reagált a lap megkeresésére, így továbbra sem tudni, hogy az EU-s közpénzből felújított nagyszülői házat tényleg a család használja-e a házat, ha pedig nem, akkor hány vendéget fogadtak eddig.

Emlékezetes, több fideszes politikus is alapos gyanúba keveredett, hogy az uniós adófizetőktől vendégház kialakítására, azaz a falusi idegenforgalom felpörgetésére szánt pénzekből valójában saját kényelmüket fejlesztették. Becsó Zsolt hollókői, Szabó Zsolt szuhai, Mondok József pedig izsáki ingatlanjára költötte a forrásokat. Utóbbi esetben már 35 millió forint visszafizetésére kötelezték a fideszes polgármestert, továbbá vádat is emeltek ellene.