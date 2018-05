A gibraltári és az andorrai bajnokot is előrébb sorolják a Fradinál

Az európai klubcsapatok sorrendje alapján az FTC-nek nincs esélye arra, hogy a kiemeltek közé kerüljön a BL-selejtezőben – szúrta ki az Index. A csapat az előző években 2,5-ös együtthatót tudott szerezni.

Ezzel szemben az andorrai bajnok Santa Coloma 2,75-ön áll, de ha a Lincoln nyeri a gibraltári bajnokságot, akkor ők is megelőzik a magyar csapatot, szintén 2,75-el. Bár az is igaz, hogy ezek a csapatok az előselejtezőkben is gyűjtöttek pontokat, de a végeredmény ugyanaz.

A Videoton még reménykedhet

A fehérvári csapat 4,25-ön áll, kis szerencsével bekerülhetnek a kiemeltek közé. Ehhez az kell, hogy a szlovén bajnokságot ne a Maribor nyerje – jelenleg a második pozíciót foglalják el.

BL-kiemeltek:

Ludogorec

Celtic

Astana

Karabag

BATE

Sheriff Tiraspol

Malmö

Zvezda

a ciprusi bajnok

Rosenborg

HJK Helsinki

a dán bajnok

TNS

az izraeli bajnok

és még három hely

Az Európa Ligában a magyar csapatok közül szintén csak a Videotonnak lehet esélye arra, hogy az első fordulót jobb helyzetből várja.

Itt a klubok rangsora.

(fotó: Kovács Tamás / MTI)