Pethő András: Attól tartok, a hazai médiaviszonyok is az ukrán, orosz vagy balkáni irányba tartanak

„Ha nem vagy barátja a kormányzatnak, és nem is kell hogy kritikusa legyél, könnyen idegen ügynöknek címkézhetnek Magyarországon” – nyilatkozta a Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Szövetségének (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) Pethő András, a Direkt36 alapítója. Úgy látja, idehaza a kormányzat és szövetségesei egyre inkább növelik befolyásukat a médiapiacon. Felépítettek egy erőteljes propagandagépezetet, miközben ellenségként bánnak a független újságírókkal. Mint Pethő fogalmaz, fizikai fenyegetés szerencsére nem éri őket, ezért sokkolta különösen a szlovák Ján Kuciak meggyilkolása.

A Direkt36 alapítója reméli, ilyen Magyarországon nem fog bekövetkezni, de attól tart, a hazai médiaviszonyok is az ukrán, orosz vagy balkáni irányba tartanak. Ennek alátámasztására felelevenítette korábbi munkahelye, az Origo esetét. Mint visszaemlékezett, amikor a Fidesz elkezdte kiépíteni médiabirodalmát, a portál is nyomás alá került. Olyannyira, hogy az „egyik nagy telekommunikációs cég” (a Telekom – a szerk.) által tulajdonolt kiadó egyre inkább arra biztatta őket, hogy „ejtsenek” a Fidesz-kormány számára kényes ügyeket. Akikor erre nem voltak hajlandók, kirúgták a főszerkesztőt – emlékeztetett hozzátéve, ez pont azon a napon történt, amikor ő az ICIJ megbeszélésére érkezett Brüsszelbe, melyen a Lux Leaksről tárgyaltak. (Mint ismert, a Lux Leaks botrány arról szólt, Jean-Claude Juncker luxemburgi pénzügyminiszterként nagyszámú multinacionális céggel kötött „fű alatt” olyan megállapodásokat, hogy szinte semmilyen adót nem kellett fizetniük – a szerk.) Pethő ezt követően mondott fel az Origónál és alapította meg a Direkt 36 tényfeltáró portált.

Az újságíró arra biztatja feltörekvő kollégáit, hogy tanuljanak angolul, mert neki személy szerint is nagy inspirációt adott, amikor az amerikai és brit sajtóban olvasta a tényfeltáró anyagokat. Továbbá azt is tanácsolja, hasznos külföldön is eltölteni kis időt, és tanulmányozni, hogy fejlettebb, jobb médiakörnyezetben hogyan működik az újságírás. „Elég szerencsésnek mondhatom magam, hogy a BBC Világszolgálatánál dolgozhattam hírszerkesztőként és később a The Washington Post oknyomozó csapatában is eltölthettem egy időszakot vendégszerkesztőként” – tette hozzá.

Pethő az újságírást az egyik legizgalmasabb szakmának tartja. „Egy darabka értesüléssel indulsz, azután nyomozol, egyre jobban beleásod magad, míg végül a kezedben van az egész történet – és te vagy az első, aki ezt megoszthatja a nyilvánossággal. Ez egy nagyon hálás és lenyűgöző folyamat” – ismertette. Majd hozzátette, az külön intellektuális kihívás az összetett ügyet leegyszerűsíteni annyira, hogy az olvasók is megértsék.

A főszerkesztő szerint fontos dolog, hogy az adatok mellett informátorokkal is találkozzon. Tapasztalata szerint ilyen háttérbeszélgetéseken lehet a legjobb információmorzsákat összegyűjteni. Amit viszont nem szeret a munkájában, az a konfrontáció. Mint mondja, mindig „kicsit kényelmetlenül” érzi magát, amikor kapcsolatba kell lépnie az érintettel. „Végül is azon vagy, hogy nyilvánosságra hozz valamit, ami sérti az érdekeit” – tárta fel Pethő. Visszaemlékezése szerint ilyen eset volt a Panama Papers-botrány kapcsán az, amikor egy jelentősebb politikussal találkozott, akinek középiskolai tanár feleségéről kiderült, offshore cége van svájci bankszámlával. „A beszélgetést a felesége külföldi üzleti ügyeinek homályos kérdésével kezdtem” – elevenítette fel. Az érintett politikus visszakérdezett: van neki ilyen? Majd kijelentette, nincs tudomása felesége külföldi cégéről. „Mikor mondtam neki, hogy találtam egy felesége nevén szereplő céget, annyit válaszolt: akkor biztos van” – nyilatkozta Pethő. (Az eset Boldvai László egykori MSZP-s pénztárnok ügye volt – a szerk.)