Tönkremehetnek a kistermelők a sertéspestis miatt

Közel 40 ezer tonna hús piaca vált bizonytalanná – ennyit szállítottak évente a magyar feldolgozók azokba az országokba, amelyek bejelentették, hogy kitiltják a magyar élő sertést és sertéshúst. Ez a teljes magyar termelés 11 százaléka, az évi 110 milliárd forintos exportnak pedig a harmada - írja a Világgazdaság.

A 24.hu-nak interjút adó vadbiológus, Csányi Sándor szerint a Magyarországra is begyűrűző sertéspestisnek alacsony a fertőzőképessége és terjedési ideje is meglehetősen lassú, viszont hosszú ideig, akár évtizedekig megmarad a fertőzés. Amely állatok megfertőződnek, szinte biztosan el is pusztulnak. Az állat meghal, de a vírus életben marad.

Mivel védőoltás nem létezik, ezért nagyon vigyázni kell, hogy a vaddisznóknál megjelent vírust semmilyen eszközön ne vigyék be a sertéstelepekre, amennyiben ez mégis bekövetkezne a teljes állományt el kell pusztítani. A gazdák egyelőre kormányzati segítségre várnak, szakmai berkekben azonban vita folyik arról, hogy ki kell-e pusztítani a vaddisznóállományt a fertőzés megfékezése érdekében, vagy sem.