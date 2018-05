Beismerték: hazugság volt, hogy Vona Audit kapott Simicskától

Úgy tűnik, a választás után is folytatódnak a bírósági eljárások és a Jobbiknak kedvező ítéletek: legalábbis erre utal az, hogy most az Origó egyik álhírébe került be utólag egy helyreigazítás, amiben kijelentik, hogy lényegében minden szavuk hazugság volt.

Arról van szó, amikor Fidesz kreatívjai kitalálták, hogy Vona Gábor kapott egy 20 milliós Audit Simicska Lajostól. Természetesen az íróasztal mögött kitalált álhírből egy szó sem volt igaz.

Az Origót ezért arra kötelezték, hogy írja le:

Helyreigazítás: A portálunkon 2018. április 4-én „Egy 20 milliós Audival vette meg Vonát Simicska, elképesztő rendszámmal" címmel megjelent cikkben valótlanul híreszteltük, hogy Vona Gábor 20 millió forint értékű Audi A6-os autót kapott Simicska Lajostól. Valótlanul híreszteltük továbbá, hogy Vona Gábor azt kérte, ne írassák az autót a nevére, ezért az papíron Faragó Tamás, a Jobbik Magyarországért Mozgalom gyöngyösi kampányfőnökének tulajdonába került. A valóság ezzel szemben az, hogy Vona Gábor Simicska Lajostól soha semmilyen autót nem kapott, a cikkünkben látható fényképeken bemutatott szürke Audi, amely 2013-as évjáratú, és értéke a 20 millió forintot meg sem közelíti, soha nem volt Vona Gábor tulajdonában, azt soha nem is használta. Azt Faragó Tamás vásárolta meg Németországban 2017-ben, azóta is az ő tulajdonában van.

A hazugság így is megérte: az álhír a funkcióját ellátta, célját elérte, a Fidesz magabiztosan győzött a választáson.

A választás után egyébként a magyar közélet soha nem látott szegénységét puszta létezésével bizonyító Bayer Zsolt pártírnok még tovább vitte ezt az álhírt: azt mondta, „úgy hallotta”, hogy Simicska a választás másnapján behívta Vonát magához, hogy visszakérje az Audi kulcsait.

A Jobbik országos népszavazást kezdeményez a sajtószabadság visszaállítása érdekében, ami azt jelenti, hogy eltiltanák a kormányt a sajtó felvásárlásától és kézivezérlésétől, valamint megszüntetnék azt is, hogy következmények nélkül (csekély kártérítés fejében) terjeszthessenek álhíreket.