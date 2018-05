"A fideszes csajok nagyon jól szopnak, a jobbikosok borzasztó rosszul" - nagyot ment tegnap a fideszes Tesztoszteron Boys

Igen, frankón, tényleg ezt. A nélkülözhetetlen információ az Orange Records fiúbandájának, a Tesztoszteron Boysnak tegnap esti "Keménymag" néven futó heti fellépéséből derült ki. Ez az a trendy, fiatalosch és phimasz műsor, amellyel az országnyi nyugdíjasklubbá öregedett Fidesz-univerzum szeretne nyitni az ifjúság felé. A bizarr emberkísérlet keddi felvonásában a dizájnbandák elmaradhatatlan tagja, a Laza Dídzsé, Jeszenszky Zsolt, ismeretlenebb nevén DJ Jeszy vitte a hátán a show-t.

A műsor elején a kormányellenes tüntetéseknek arra a valóban rémesen kínos figurájára reagált, aki szükségét érezte közölni egy táblára írva, hogy "Nem szexelek fideszessel". Jeszenszky válaszul azt osztotta meg velünk a pólójára nyomtatva, hogy ő meg fideszessel szexel. Idáig nem is volna semmi gond, itt a tavasz, mindenki üzekedjen szorgosan pártállástól függetlenül, sőt táborokon átnyúlóan is! Emberünk azonban úgy érezte, ez az üzenet még nem elég pank, ezért hozzátette azt is:

"A fideszes csajok, ők nagyon jól szopnak. A jobbikosok borzasztó rosszul."

A többiek felröhögnek, arcpálma, lol, szakadok, gecc, de állat vagy, Jesziiii!!! Mi pedig ülünk a tévé előtt, és a nappaliban

lassan érezni kezdjük a gimis fiúöltöző izzadság- és Denim-szagát, ahol két takonylabda plafonra dobálása között az osztály legnagyobb gyíkja tolja a kamu sztorit arról, hogyan vágta gerincre a beton pingpongasztalon a végzős évfolyam legjobb csaját.

Körülötte meg áhítattal röhigcsélnek a haverok, akik közül az egyik srác már kapott egy beírást az ellenőrzőjébe, a másik már elszívott egy fél szál tigrisszofit, a harmadik meg egymás után képes volt meginni három boroskólát. Ők a keménymag. Akik majd csak valamikor huszonéves koruk végére fognak rájönni, hogy a többiek nem azért kerülték őket, mert féltek tőlük - hanem azért, mert nyomorult balfaszoknak tartották őket. Az Echo TV-s Tesztoszteron Boysnak még biztosan eltart egy ideig, mire idáig eljutnak.

Most egyelőre rohadtul elégedettek magukkal, nyilván majd ezt a cikket is dagadó mellkassal, heherészve küldözgetik át egymásnak: "Nézd má', hogy sivalkodnak a köcsögök, nem bírják a vagesz humort!" Pedig a helyzet ennél sokkal egyszerűbb: ha böffentesz vagy szellentesz egyet, és ezt jó pillanatban, valami menő dumával megspékelve teszed, akkor ugyan prosztó vagy, de legalább vicces még lehetsz.

Ha azonban az asztalra szarsz, akkor tökmindegy, milyen poént mellékelsz hozzá, simán csak egy prosztó vagy, aki az asztalra szart. Tegnap este pontosan ennek lehettünk a tanúi .

Egyébként ne legyünk teljesen igazságtalanok: Jeszenszky Zsolt nem tévedett akkorát. Széles e hazában valóban a fideszesek szopnak a legjobban. Igaz, nem a fideszes csajok, hanem a fideszes média-segédmunkások. Persze nincs ezzel baj, ha a Vezér élvezi, és ők is jól érzik magukat. De nekünk azért nem kell lenyelni mindent.