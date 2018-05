Tíz ok, amiért hiányozni fog Lázár János

Így ideiglenesen búcsút kell mondanunk Lázár Jánostól, pedig sokáig úgy tűnt, hogy a magyar politikában megkerülhetetlen miniszter csillaga egyszerűen nem tud leáldozni. Ideiglenes vesztét viszont pont a nagyra nőtt hatalma okozta, ezt pedig mint már láttuk a G-nap során is, annyira nem díjazza Orbán Viktor.

Sebaj, Lázár János dörzsöltebb annál, hogy hirdetőoszlopokra firkálja a véleményét, fogta magát és szépen beült a hátsó sorba és kivár.

Ettől persze még a befolyása megmarad, ha másért nem, hát azért, mert a hátsó sorban ülve - átvitt és szó szoros értelemben is - a fideszes képviselők a hátukon érezhetik majd tekintetét.

Ezért most nézzük meg, mi az a tíz ok, amiért Lázár János hiányozni fog nekünk! Már akinek, ugye.

Mert senki nem tud úgy sajtótájékoztatót tartani, mint ő

Egyértelműen ösztönös zseni. Imádja és igényli a nyilvánosságot, érti is, még ha időnként hiba csúszik a gépezetbe. Ikonikus sajtót tájékoztatás lett például egy négy évvel ezelőtti makói eseményből, ahol Lázár egy padon állva mondta el mondandóját, de előtte még előzékenyen biztosította az azon üldögélő két idős embert, hogy nyugodtan maradhatnak. Szürreális, mégis monumentális kép, a rendszerváltás utáni Magyarország prezentálása:

Mert nagyjából az egyetlen fideszes, akitől kérdezni is lehetett

Igen, Lázár János one man show-ja, a Kormányinfó. Műfajteremtő és félő, hogy záró is, pedig, ami egy átlagembernek a vasárnapi Forma-1, az az újságírónak a csütörtöki Lázár-infó volt. Volt. Elvették tőlünk, elvette tőlünk Orbán Viktor. Gulyás Gergellyel ez már nem lesz az igazi, vélhetően dögunalomba fordul majd, száraz, bürokratikus egyrészt-másrésztozással ugyanis nem lehet pótolni egy zsenit:

Nyögte Lázár bús hadát

Lázár János nemcsak itthon tud szórakoztatni, a kampány alatt Ausztria belpolitikáját is fenekestül felforgatta, amikor zombiapokalipszist álmodott a derék bécsiek utcáira. Volt is nagy felháborodás, a miniszter pedig élvezte a felhajtást. Igaz, a migránsozásból igyekezett kimaradni, érezhető is volt, hogy ez neki már nagyon az alja, de hát a kampány az kampány. Bécsi túrája hatalmasat ment az interneten is, százszámra készültek a jobb és rosszabb (inkább rosszabb) paródiák róla.

Mert vigyorogva hívja meg magához és tart házibulit az osztály legerősebb bikájával

Erre csak az igazán menők képesek. Az osztály legmenőbb arcát annak ellenére hívja meg magához, hogy tudja, az ki akarja közösíteni (és később meg is teszi):

Mert van biciklije!

Hol van már a lézerblokkoló, a száműzetésbe vonuló Lázár immáron kerékpárral jár fórumra, mert mint mondta:

"Hódmezővásárhelyen nem az számít, hogy az embernek milyen autója van, hanem az számít, hogy van biciklije vagy nincs."

Az igazán értő közönség természetesen érezheti Lázár utalását korábbi kijelentésére, miszerint "Akinek nincs semmije, aki nem vitte semmire az életben, az annyit is ér." A lényeg viszont pont az, hogy



Lázár János pontosan jól tudja, hogyan kell vidéken politizálni.

Mert jól alszik

És megteheti. Lázár János legelvakultabb gyűlölői, rosszakarói is el kell, hogy ismerjék, egy ember úgy került be a vezető hírekbe (és maradt ott fél napig), hogy nem ment el egy eseményre. Ez pedig a Fidesz-frakció közös fotózkodása volt. Hogy ez ne legyen elég, még közölte is, hogy elaludt, ahogyan 2010-ben is, de ott szerencsére ráretusálták (!!) a képre. Így kell alázni, na.

Mert úgy szervez le egy konspiratív találkozót, hogy kiül a kirakatba

Tavaly novemberben Szilágyi György, a Jobbik képviselője Orbán Viktor és Tiborcz István gazdagodásáról kérdezte a parlamentben Lázárt, aki ezután gyorsan le is szervezett egy találkozót Orbán Viktor vejével. A találkát a belvárosi Börze étterem kellős közepére szervezték, amit az Azonnali.hu ki is szúrt. Majd ezen is pörgött a magyar sajtó úgy egy hetet, biztosak vagyunk benne, hogy minden percét élvezte a politikus.

Mert senki más nem tud így búcsúzni, mint Lázár János

Szomorkás zongorakíséret, pakolászó Lázár János. Tökéletes hangulatú videó, mint amikor a kicsapott diák kipakolja a kollégiumi szobáját, magányosan, elhagyatva, szomorúan. Még a legszőrösszívűbb Olaf-ellenőr is meglágyul ezt látva, hát még a magyar választópolgár. Koreográfia és időzítés, egyszerűen tökéletes. Amit talán az is jelez, hogy 123 ezren tekintették meg a videót.

Mert senki nem beszél a botrányokról

A Lázár János vezette Hódmezővásárhelyen a Tiborcz István-féle Elios modernizálhatta a közvilágítást. Az akkori közbeszerzésből óriási botrány lett, az EU csalás elleni hivatala is vizsgálódott. A jobb memóriával rendelkezők pedig emlékezhetnek a botrányos trafiktörvényre is, ezzel pedig a hódmezővásárhelyi Continental Dohányipari Zrt. járt nagyon jól. Mindegy is, régen is volt, 2022-ben pedig már senki nem fog rá emlékezni. Lázárt ma már nem a botrányokhoz kötik, hanem a Fidesz partvonalára szorított politikus képéhez, és erre nagyon ügyesen rá is játszik.

Emellett szörnyen fognak hiányozni a Tarlós István - Lázár János különmeccsek, a magyar politika kőkemény szabályrendszerében és szekértábor logikájában üde színfolt volt a két politikus rendszeres üzengetése:

Tarlós lényegében lehülyézte Lázárt "Tisztázzuk ezt a Lázár-dolgot. Egy politikai közösséghez tartozunk, feleslegesek ezek a viták, és nem is egészen értem Lázár Jánost. Nem vagyunk egymásnak felettesei, az életpályánk sem keresztezi egymást. Egyszer valamikor berepült a parlamentbe Rapcsák András esernyőjén, mint a csudálatos Mary Poppins, és az utóbbi egy évben eléggé próbára teszi a képességeit az a feladattömeg, amit a nálánál jóval nagyobb szellemi kapacitású miniszterelnök kiszignált rá."

Mert 2022-re készül

Látványos, és minden mozzanatában megkoreografált visszavonulása egyértelműen jelzi, Lázár János az Orbán Viktor utáni időkre készül. Ezt a célt szolgálja az "üzengetés", mint például a Cassandra-levél. Háttérbe húzódásával és hátországának újbóli felépítésével négy év múlva már nem egy botrányoktól és a napi politikai sárdagasztásban megfáradt politikus lesz, hanem maga az "élő lelkiismeret", aki kimaradt a nagyobb botrányokból, és most visszatér.

Erre mondjuk azt, hogy ügyes.

Ha pedig Lázár János jövőjéről szavazna, kattintson ide: