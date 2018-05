Beröffentjük az idei gamer-nyarat is

Ha ebből nem lett volna világos, lerántjuk a leplet: a PlayIT Show budapesti rendezvénye, sokadik alkalommal, a Hungexpón.

Az ország legnagyobb gamer rendezvénye – mármint ez nem barokkos túlzás, tényleg az – rengeteg eszközzel, játékokkal, friss címekkel, versenyekkel, VR és AR kipróbálási lehetőséggel, videós arcokkal, színpadi műsorokkal.

Győr és Debrecen után tehát irány a főváros, több mint 300 PC-vel, konzollal és VR eszközzel.

Újdonságok

A Star Wars zónában, a Magyarországon nem kapható Star Wars: Jedi Challenges AR-szett segítségével magunk szállhatunk szembe a Csillagok háborúja sötét karaktereivel, de akár választhatjuk a 4. rész táblás játékát is. Ha itt még nem esett ki kezünkből a fénykardos bögrénk, ezután biztos felvonyítunk, mint Csubi: VR headsettel a lázadók X szárnyú gépeit is vezethetjük.

A PlayIT Plus zóna korhatáros játékokkal áraszt el minket, csak 16 éven felüliek térhetnek be ide, itt kerül terítékre az e-sport is, saját helyszíni vagy előnevezéses versenyekkel.

Az újdonságokról csak annyit, hogy aztán maradjon meglepetés is, a The Crew 2 gázpedáljának agyát hetekkel a megjelenés előtt is kinyomhatjuk, ha ott leszünk a PlayIT-n.

Fontos a mozgás

Ne vegyétek fejem ezért a borzalmas előítéletért, de a környezetemben rengeteg arc nem tud elvonatkoztatni a játékok kapcsán a chips-kóla-egész nap ülsz szentháromságtól, aminek hamar jól látható következményei vannak a játékoson, de szerencsére itt van nekünk a Mozdulj Gamer Mozgalom, ami azt hivatott elérni, hogy egy remek online vagy offline menet után toljunk egy mászófalat vagy egy lasertaget.

Ahogy már a leadben is megpendítettük, az ilyen jellegű rendezvények elmaradhatatlan pluszai a cosplayerek, akikkel akár a Cosplay Village-ben is bandázhatunk, például a négy méteres Csillagkapu alatt. Ha úgy van kedvünk, mi is magunkra ölthetjük a geek, gamer és fantasy világ valamelyik karakterét, de akár csiszolhatjuk tudásunkat a Jedi kiképzésen is.

Június 2-án start, a behoppról és egyéb részletekről itt értesülhetsz.

(fotó: PlayIT / XO Creative Studio)