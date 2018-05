Kavalkád műsor, jótékonysági koncertek, USA turné, új lemez, gyerekkönyv – Tíz éves a Palmetta

- Interjúnk egyik apropóját a most hétvégén megrendezésre kerülő erdélyi koncertek adják, hiszen ezekkel egy új sorozat is indul…

- A Palmetta nem csak 10 éves jubileumát ünnepli ebben az évben, de a jótékonyság jegyében is zajlanak programjaink. Összefogtunk Böjte Csabával, és felajánlottunk néhány támogatói fellépést a Dévai Szent Ferenc Alapítvány számára.

Május 26-án, szombaton két koncertet is adunk. Az első Marosillyén lesz, Bethlen Gábor szülőházának udvarán, délután 4 órától. Ez egy interaktív gyermekkoncert a gyermeknap alkalmából, melyen az otthonok lakói közül több százan vesznek részt! A másik pedig este 8-tól Déván, a kolostor udvarán lévő színpadon kerül megrendezésre. Utóbbi egy felnőtt akusztikus koncert, de nyilván ez a műsor is gyerekeknek is való. És ez a két fellépés lesz az, amellyel megkezdjük az ún. „gyermekotthonos turnénkat”.

- Pontosan mit takar ez?

- Idén többféleképpen is jótékonykodunk, és ehhez csatlakozhat bárki, akár koncertszervezőként, akár magánszemélyként, egyéb támogatóként.

Azok a koncertszervezők, akik egy napra kérik a gyerekműsorunkat, illetve valamelyik akusztikus vagy rock produkciónkat, kedvezményes áron rendelhetik meg ezeket, a zenekar tiszteletdíjából pedig felajánlunk egy bizonyos összeget az alapítvány részére, így közösen támogatjuk az otthonokat. Böjte Csaba Gyermekotthonainak több helyszínén is lesznek jótékonysági koncertjeink!

Továbbá, az idei fellépéseinken magánszemélyként is adakozhat bárki az ott kihelyezett adománygyűjtő dobozba. Ezt a több felől összegyűjtött összeget aztán év végén – a parajdi sóbányában megrendezésre kerülő Gyerekkarácsonyon – egy ünnepi koncert keretén belül átadjuk.

- A jubileumi év a zenekar felállásában is hozott egy kis változást, és egy új produkció is született.

- A zenekar megalakulása óta aktívan tevékenykedő segítője, fotósa, webmestere, Salamon Roland zenészként is csatlakozott hozzánk, ő lett a Palmetta ritmusgitárosa.

Illetve, most már kizárólag csak egy énekesnővel dolgozunk, a már több mint öt éve velünk tartó Szebeni Szilviával. Az ő személyében aktívabb, mozgó énekfrontra váltottunk, sőt nálam is van már mikrofon, így ketten vezényeljük le a műsorokat.

Az új produkciónk pedig Kavalkád néven fut. Ebbe a műsorba bevonjuk a helyi néptáncegyütteseket is néhány dal erejéig. Ezen kívül már most van olyan lekötött helyszínünk, ahová extraként még egy tűzzsonglőrt is viszünk, aki pár számban szerepel velünk. Úgyhogy a kavalkád műsort is nagyon sokféleképpen lehet fokozni!

Legközelebb június 2-án, a Tiszakécskei Lovasnap záró programjaként, este 21 órától mutatjuk be a Jubileumi Kavalkád Mega produkciónkat, ahová mindenkit szeretettel várunk!

- A néptáncegyütteseknél maradva, vélhetően, előzetes egyeztetés szükséges ehhez a közös produkcióhoz.

- Természetesen. A helyi formációk három-négy dalunkra a saját ötleteik, ízlésviláguk alapján egy önálló koreográfiát készítenek el, és ezt adják elő velünk közösen.

A Kavalkád produkció ősbemutatója már meg is volt: a márciusi Tavaszköszöntő Nagykoncertünkön fellépett velünk a békési Belencéres Néptáncegyüttes. Nagyon látványos műsort adtunk közösen, mert ez esetben 26 táncossal voltunk a színpadon!

- Ez a békéscsabai koncert egyben a Palmetta tíz éves születésnapi előadása is volt, több vendéggel.

- A jubileum kapcsán a zenekar régi énekesnőit is meghívtuk. Többek között Majorosi Tímeát, akivel 2008-ban együtt alapítottuk meg a Palmettát, amikor még csak trióként működött, és egy promóciós, háromszámos maxi CD-t meg is jelentettünk Szűcs Márton gitárossal. Ekkor még táncosaink sem voltak. Az ezen a lemezen hallható dalokat adtuk elő most Timivel.

A későbbi énekesek közül János Hajnalka lépett színpadra még velünk, aki további néhány dalban szerepelt.

Elmondhatom, hogy egy nagyon jó hangulatú, színvonalas, több mint kétórás műsort adtunk Békéscsabán a Csabagyöngye Kulturális Központban. A koncertről kép- és hangfelvétel is készült, és terveink szerint a jubileumi lemez bónuszaként, DVD mellékletként meg is fog jelenni, így mindenki láthatja, hallhatja, hogy milyen is volt ez az este.

- A lemez megjelenését mikorra tervezitek?

- A stúdiózást július első hetében kezdjük, a megjelenés késő őszre várható. A jubileumi, hatodik sorlemez címe is Kavalkád lesz. És hogy miért? Mert az új rock dalok mellett az első tíz év dalaiból egy kis kavalkádot varázsolunk az albumra. Megfordítjuk a hangzást, ugyanis az eddig akusztikusan megjelent nótákat rockba hangszereljük, ami eddig rock volt, azt akusztikus verzióban adjuk elő. Ettől lesz tehát „kavalkád” ez az egész anyag.

Előzetesen két koncert klipet is megjelentetünk majd, bemutatva a mai Palmettát és legújabb produkciónkat, a Kavalkádot!

És a tervek szerint novemberben fog megjelenni egy olyan interaktív gyerekkönyv is, melynek legutóbbi albumunk – egyben a Palmetta első gyermeklemeze –, a nagysikerű Esztendőre vagy kettőre… lesz a CD melléklete, mely nem mellesleg hamarosan Aranylemez!

- Tavaly év végén kijöttetek egy új dallal. Ez fel fog kerülni az új lemezre, vagy ezt egy önálló megjelenésnek szántátok?

- A Szép holdvilág… című számot valójában a tízéves jubileumi lemezünkhöz készítettük, de azért lett kész sokkal hamarabb, mert beküldtük A Dal című műsorba, és a tíz éves promóciót is erre a dalra építjük. Kiadónk ötlete alapján digitális maxilemezként meg is jelent, az online letöltő oldalakon hozzáférhető.

Ez a dal nagyon jól megmutatja, hogy milyen is lesz a jubileumi lemez stílusa… Mivel egészen más stratégia alapján készülnek az új szerzemények, mint az elmúlt időszakban. Basszusgitárosunk, Boros Béla az új album szakmai vezetője, rábíztuk az új Palmetta slágerek megkomponálását.

- Visszatérve a koncertekhez, nem látom idén a Palmetta tábort feltüntetve a naptárban.

- Jó meglátás… Mert várost „váltottunk”. A Tavaszköszöntő Nagykoncert is ezért volt Békéscsabán, továbbléptünk a zenekar fejlődése érdekében. Viszont elkapkodni nem szerettük volna az idei fesztiválunkat, nem is találtunk még új helyszínt a számára, ezért most ez a változások miatt kimarad.

- Jóval pozitívabb téma, a közeljövőben esedékes tengerentúli élő bemutatkozásotok…

- Az Egyesült Államokból kaptunk egy meghívást a Floridai Magyar Fesztiválra. Ezt több ezer kint élő magyar látogatja, és már tizenkettedik alkalommal kerül megrendezésre. Itthonról, azaz Magyarországról szoktak fellépőket meghívni, és az a megtiszteltetés ért minket, hogy idén a Palmetta is részt vehet ezen a fesztiválon.

Az ottani szervező ötlete nyomán aztán ez a meghívás egy kisebb turnévá vált, bekerült a programba ugyanis Atlanta, Washington, és New Jersey is, így legalább két hetet ott töltünk idén októberben!

Szervezés alatt van egy szintén nem kis attrakció, hogy az MTVA részéről egy stáb a tévé számára útifilmet forgat velünk. Azt szeretnék bemutatni, hogy a magyar népi kultúrát itthonról hogyan visszük ki az ott élő magyaroknak. Természetesen jelen pillanatban is még minden képlékeny, mert nem is olyan egyszerű, mint amilyen nagyszerű lesz! De nagy öröm és lehetőség ez számunkra.

- A jubileum kapcsán frissítettétek a zenekaros ruhatárat is, új pólómintákkal jelentkeztetek.

- Így van. Ezek a tíz éves születésnap tiszteletére készültek el. Mindegyik termék egyedi Palmetta címkézést kapott, és egy új logót is kreáltunk a mintákhoz. Női és férfi változatban a koncerteken már kaphatóak. De természetesen a zenekar honlapjáról is rendelhetőek.

- Egy rövid évtized értékelőt kérnék tőled végszóként!

- Számomra is hihetetlen, hogy eltelt tíz, nagyon aktív év a Palmetta zenekar megalakulása óta! Számokban kifejezve: 300 koncert, egy maxi lemez, öt nagylemez, egy koncert DVD, 65 dal… Így lett mára a Palmetta egy professzionális produkció, amit már nagyon régen szerettem volna. Pontosabban egy olyan zenekar, mely többféle professzionális produkciót működtet a Palmetta A Magyar Népi Kultúráért Közhasznú Egyesület formájában.

Promóciós fotók: Pusztai Gábor Máté