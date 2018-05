Hatalmas magyar siker! Fucsovics Márton ATP-tornát nyert!

Legutóbb 1984-ben Indianapolisban játszott ATP-torna döntőjében magyar játékos, de akkor Taróczy Balázs kikapott. Az utolsó magyar tornagyőzelem is az ő nevéhez fűződik, 1982-ben Hilversumban lett győztes.

A genfi tornán Fucsovics első körben az ötödik helyen kiemelt, a világranglistán 36. spanyol Albert Ramos-Vinolast verte 6:1, 6:2 arányban. Utána az amerikai Frances Tiafoe ellen győzött, 7:6, 6:4-gyel jutott tovább. Ezt követte a korábbi háromszoros Grand Slam-győztes, olimpiai bajnok és címvédő Stanislas Wawrinka kiverése, 6:4, 6:0 a magyar fiúnak. Következett az elődöntő, az ötödik kiemelt Steve Johnson 2:6 0:3-ra is vezetett, de ezt követően Fucsovics feltámadt, és 2:6, 6:4, 6:1-es győzelemmel jutott döntőbe.

Marci és Gojowczyk A 2015-ös US Open selejtezőjének második körében már megmérkőzött egymással, akkor 6:2, 6:0 arányban alulmaradt a magyar teniszező.

A döntő első szettjében Fucsovics parádésan kezdett, kétszer is elnyerte ellenfele adogatását, ezzel már 4:0 volt ide. Utána három játékban mindkét játékos hozta a saját adogatását (a német kétszer, Fucsovics egyszer, 5:2), végül egy újabb elnyert adogatással Fucsovics magabiztosan nyerte az első szettet, 6:2.

A második szettben 2:2-ig mindkét döntős magabiztosan behúzta saját adogatójátékát, ezt követően azonban nem volt megállás: az ötödik játékban ismét egy Fucsovics-brake, majd Marci hozta saját adogatását, utána újabb brake, 5:2 ide. Az utolsó játékban 40-15-nél Fucsovics egy bírói döntéssel megerősített ásszal tette fel a pontot az „i”-re, ezzel 6:2-re nyerte ezt a szettet is, megnyerve az 501 ezer euró összdíjazású neves tornát.

Fucsovics Gojowczyknak gratulált először, dicsérte az egész hetes játékát. Megköszönte mindenkinek a szervezők részéről. Elmondta, hogy nagyon szereti Svácjot, tavaly Bázelben jutott be az első ATP-negyeddöntőjébe, most pedig Genfben érte el az első tornagyőzelmét. „Ez nagyon különleges nekem" – mondta. Csapatának, családjának, barátainak is köszönetet mondott. Végül némi technikai malőrt követően – mikrofonhiba, majd pótmikrofonhiba – el tudta mondani, hogy az elmúlt két év nagyon nehéz volt, de nagyon jó is, és reméli, hogy hosszú karrierje lesz.

