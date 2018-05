A Fidelitas elnöke szerint már most annyi fiatal tér vissza Magyarországra, mint amennyi elvándorol

"Amennyiben ilyen ütemben fejlődik a gazdaság, sokan át fogják gondolni azt, hogy hazajöjjenek, mert azt látják majd, hogy itthon is lehet boldogulni. Ráadásul biztonságos az élet," mondta a Magyar Hírlapnak adott interjújában Böröcz László. A fideszes országgyűlési képviselő szerint az újabb kormánypárti kétharmad megállította a kivándorlást, az Országgyűlésbe frissen beülő Böröcz szerint "már most nagyjából egyensúlyban van a Magyarországot elhagyó, valamint a hazajövő fiatalok száma, de ez még meg is fordulhat, és hosszú távon meg fog szűnni a fiatalok kivándorlása."

Böröcz azt nem árulta el, hogy milyen statisztikákra alapozza a kijelentését, de például a Millenium Intézet felmérése szerint az elmúlt években több, mint 500 ezer magyar hagyta el az országot, ennyien az 56-os forradalom után sem emigráltak.

Azokról, akik a politikai helyzet miatt vándorolnak külföldre Böröcz azt mondta, „ez mindenkinek szíve joga”, majd hozzátette, hogy

„ennél szabadabb, a jogállamiságot tiszteletben tartó kormánya nemigen volt még Magyarországnak."

Hiszen míg 2006-ban a

„békés tüntetők közé lőttek, ehhez képest most nyolc éve mindenki ott tüntet, ahol akar, és azt mond, amit akar.”

Korábban volt a kormányzatnak a fiatalok hazacsábítása érdekében inkább kevesebb, mint több sikerrel működő programja, de Böröcz szerint már erre sincs szükség. Csupán néhány figyelemfelhívó akció elég lenne, melyekkel tájékoztatják a kint élőket az ország gazdasági sikereiről és elindulna a tömeges hazaköltözés.

Böröcz még egy jó hírről beszámol az interjúban: ahogy a parlamenti választásokon, úgy az önkormányzati és az európai parlamenti választásokkor is több ezer önkéntessel támogatják majd a Fidesz kampányát.