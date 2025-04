Terézváros, Angyalföld és Újlipótváros problémáira kínál megoldást a Jobbik jelöltje

Baucsek Rajmundot indítja a Jobbik Budapest 5-ös számú választókerületében a 2026-os országgyűlési választáson – ismertette szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján Brenner Koloman, a párt elnökhelyettese, országgyűlési képviselője.

Baucsek Rajmund bemutatkozásában elmondta, a Terézváros, Angyalföld és Újlipótváros egyes részeit magába foglaló, új választási körzet problémái kerülethatároktól függetlenek. Ezek pedig

az újra elharapózó közbiztonsági válság, a drogkérdés és a hajléktalanok problémája.

A jobbikos képviselőjelölt úgy látja, a közbiztonság hanyatlása szoros összefüggésben van azzal a „drogjárvánnyal”, mely nemcsak a vidéket, hanem a fővárost is pusztítja. Kiemelte, többek közt az Árpád híd környékén lehet rengeteg olyan emberrel akár akaratlanul is összefutni, akik a szintetikus drogoktól „azt sem tudják, hol vannak”, és emellett a békés többséget zavaróan agresszívek. Baucsek Rajmund szerint a Fidesz által elkezdett kábítószer-politika nem oldja meg a problémát,

fel kell venni a küzdelmet azok ellen, akik olcsón, rossz minőségű drogot adnak el a használóknak, akiknek így tönkremegy az életük, és kizuhannak a társadalomból.

A hajléktalankérdésről Baucsek Rajmund úgy vélekedett, nem az a megoldás, hogy ott hagyjuk őket a földön. Úgy véli, hiába küzdenek a köztisztasági dolgozók, ha utána ismét a szemét, a mocsok uralja az aluljárókat.

A jobbikos jelölt ugyancsak problémának látja a Nyugati pályaudvar aluljárójának helyzetét, melyet a köztisztaságon túl a bűnözés is sújt. Baucsek Rajmund szerint ezt a területet is meg kell tisztítani a bűnözőktől, a zsebesektől, a tolvajoktól, az erőszaktevőktől és a drogosoktól is.

A Jobbik politikusa szerint ha a választók egyetértenek a programjával, akkor együtt tudnak haladni az általa kínált úton, mert – mint fogalmazott –

„mindig létezik jobbik út”.

Brenner Koloman a sajtótájékoztatón emlékeztetett, a Jobbik önálló listát kíván állítani a 2026-os országgyűlési választásra, és mind a 106 egyéni választókerületben önálló egyéni jelölttel kívánja leváltani a fideszes egypárti túlhatalmat. A párt elnökhelyettese szerint fontos, hogy 2026 után is legyen olyan képviselet az Országgyűlésben, melynek világos elképzelései vannak a magyar polgárok mindennapjait érintő problémák megoldására. „A Jobbik nemzeti, keresztény és konzervatív párt, ennek megfelelő politikát ígér a magyar polgároknak” – fogalmazott az országgyűlési képviselő. Ennek érdekében a párt helyben ismert, jól beágyazott, a Jobbik értékrendjét képviselő politikusokat kívánnak jelöltként indítani az egy év múlva esedékes választáson.