Két Puskás Stadion árára perelik Sergio Ramost

Egymilliárd euróra, azaz kb. 320 milliárd forintra perelte be egy egyiptomi ügyvéd Sergio Ramost, a Real Madrid futballistáját, amiért sérülést okozott Mohamed Szalahnak, a Liverpool csatárának a Bajnokok Ligája szombati döntőjében – írja a goal.com. Ez az összeg nagyjából a kétszerese annak, mint amennyiből az új Puskás Ferenc Stadiont húzzák fel. A fiatal egyiptomi csatárnak a válla sérült meg, le is kellett cserélni, és veszélybe került a szereplése is a június közepén kezdődő oroszországi világbajnokságon.

Az ügyvéd, Szada el-Balad szerint Ramos szándékosan okozott sérülést, amivel nemcsak Szalahnak, de Egyiptomnak is komoly károkat és fájdalmakat okozott. A jogi képviselő bármilyen összegű kártérítést is kapna, azt a Long Life Egypt Fund elnevezésű egyiptomi segélyszervezetnek ajánlaná fel.

Hétfőn hajnalban Jürgen Klopp, az angol csapat trénere Facebook-oldalán reményteli hírt közölt: bár Szalah valószínűleg kénytelen lesz kihagyni élete első vb-meccsét Uruguay ellen (ez az összecsapás egyébként éppen születésnapjára esik), de a gyógyulásának idejét 3 hétre becsülik, így az egyiptomi válogatott többi mérkőzésén már részt vehet.

A change.org weboldalon petíció is indult annak érdekében, hogy az UEFA és a FIFA tegyen lépéseket Ramos ellen. A kezdeményezést már több mint 300 ezren írták alá.