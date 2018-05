Garancsi István a Bajnokok Ligájáról álmodik

A Digi Sport híradójának nyilatkozó Garancsi István elmondta, az idei győzelem értelemszerűen máshogy csapódott le, mint a tavaly elbukott bajnoki döntő.

„Sokkal jobban éltem meg ezt a győzelmet, mint tavaly az elvesztett bajnoki döntőt, amely napra pontosan egy éve volt.”

A tulajdonos szerint a télen jó átigazolásokat sikerült végrehajtani, Boban Nikolov és Stefan Scsepovics is jól szálltak be a meccsekbe. Megdicsérte Marko Nikolicsot is, aki szerinte remek közösséget épített.

Bajnokok Ligája

Garancsinak egyértelmű cél, hogy minél előrébb jussanak a nemzetközi porondon, ezért a következő három-négy hétben azon fognak dolgozni, hogy jó játékosokat tudjanak igazolni és megfelelően felkészüljenek a selejtezőkre.

„Egyébként, ha nem erről álmodoznánk, nem csinálnánk”

- tette hozzá.

Dzsudzsák Balázs?

Az elmúlt időszakban többször is lehetett hallani arról, hogy Dzsudzsák Balázs hazatérhet, az pedig egyértelműnek tűnik, hogy csak a Videoton és a Ferencváros jöhet szóba a magyar válogatott csapatkapitányánál az NB1-es klubok közül. Egyelőre nincsenek friss fejlemények az ügyben, de Dzsudzsák a helyszínen tekintette meg a Honvéd elleni bajnokit.

„Szerencsére nagyon sok focista jár a meccseinkre, most itthon van, a Vidi-meccset nézte meg, azt tőle kell megkérdezni, hogy miért minket választott. Többször is volt itt az egész tavasz folyamán”

- mondta Garancsi a Dzsudzsák-kérdésről.

Az biztos, hogy a Fradi is képben van, Máté Csaba másodedző a Borsnak elárulta, hogy tényleg látogatja a népligeti edzéseket Dzsudzsák, de ez nem jelenti azt, hogy náluk is folytatja.

Már biztos, hogy Dzsudzsák hazatér? A magyar futballista szerződése nyáron lejár az al-Vahdánál, hosszabbítás nem várható, így a válogatott csapatkapitánya ingyen igazolhatóvá válik.Vörösbaranyi József, a játékos menedzsere korábban arról beszélt, hogy májusban döntenek a folytatásról. A Ripostnak egy neve elhallgatását kérő informátor azt mondta, hogy a játékos Magyarországon folytatja.

(fotó: Illyés Tibor / MTI)