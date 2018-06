Elváltak Pintér Attila és a Felcsút útjai

Közös megegyezéssel távozik a Puskás Akadémia FC vezetőedzője, Pintér Attila, aki csapatunkkal a Magyar Kupában ezüstérmes lett, a bajnokságban pedig a hatodik helyen zárt – írja weboldalán a klub. Ugyanitt arról is tájékoztatnak, szintén közös meggyezéssel távozik Szalai László, a Puskás Akadémia utánpótlás szakmai igazgatója.

Szerkezeti változásokról is esik szó a közleményben: az első csapat klubigazgatója továbbra is Komjáti András marad, mellette a jövőben Tóth Balázs dolgozik sportigazgatóként. Az akadémia igazgatói posztját a mai naptól Takács Mihály tölti be, nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatónak Papp Bencét nevezték ki.

Pintér már az elvesztett kupadöntő után így nyilatkozott:

Pintér Attila: jövő héten is le szeretnék ülni a kispadra Pintér érthetően csalódott volt a vesztes kupadöntő után, az M4 Sport riportere próbálta faggatni, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Azt mindenesetre kétszer is elmondta, hogy még jövő héten is le szeretne ülni a kispadra, plusz az elmaradt tizenegyesre utalva mindenki figyelmébe ajánlotta a második percet.

(fotó: Béli Balázs / Alfahír)