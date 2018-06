A "Stop Soros" elvesztette Soros jellegét

Trócsányi László igazságügyi miniszter előterjesztői nyitóbeszédével vette kezdetét a vita, ezután következnek a vezérszónoki felszólalások, amiután az alaptörvény-módosítás vitáját elnapolják, egészen az ülésnap végéig.

Mint ismert, a Fidesz eddig 7 alkalommal mondott nemet a betelepítés minden formáját elutasító alaptörvény-módosításra.

A képviselők ezt követően folytatják le az egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat, azaz a "Stop Soros" vitáját.

Elvesztette Soros-jellegét

A Jobbik szerint

ha valóban a széleskörű konszenzus lenne a cél, akkor nem egy sok területre vonatkozó salátatörvényt nyújtottak volna be;

a Stop Soros nemhogy szigorodott volna, de valamilyen ismeretlen ok miatt enyhült, "elvesztette Soros-jellegét";

az alaptörvény-módosítása gyakorlatilag kimondja, hogy hazánkra nem vonatkozik majd a Genfi egyezmény - ennek kijelentését melyik kormánytag fogja bevállalni?

Mindezek mellett a legerősebb ellenzéki párt konstruktívan áll hozzá a javaslatokhoz, módosítókkal készülnek, hogy pontosítsák a gyakran pontatlan szövegrészeket. Egyben azt remélik, hogy a kormánypártok részéről is hasonló lesz a hozzáállás.

Mirkóczki Ádám, a Jobbik vezérszónoka arról beszélt expozéjában, hogy ha a kormánynak valóban az lenne a célja a hetedik alaptörvény-módosítással, hogy az széles konszenzuson alapuljon, akkor nem egy sok helyen előkészítetlen salátatörvényt nyújtottak volna be, amelyben összekeverik a közigazgatási bíróságok létrejöttét, a magánélet védelmét a bevándorlás elleni harccal és a határvédelemmel. A politikus szerint ezzel csak az a cél, hogy aki ezt sokrétű javaslatot nem támogatja, arra majd lehet mutogatni a 2019-es EP- és önkormányzati választások kampányában.

Ugyanakkor a Jobbik nem politikai, hanem konstruktív vitát szeretne a témáról.

Emlékeztetett arra is, hogy a szöveg annak ellenére enyhült, hogy Rogán Antal még szigorítást ígért korábban. Így például kikerült a szövegből a civilszervezetek regisztrációja, az illetékfizetés, vagy épp az átvilágítás. Teljesen más szövegről beszélünk, mint ami télen megjelent - fogalmazott, majd hozzátette:

„ez a Stop Soros elvesztette Soros-jellegét”.

Ezután a változás okait firtatta a jobbikos képviselő: vajon a néppárti kritika, vagy esetleg a civilek nyomására történt a változtatás?

Mirkóczki Ádám hangsúlyozta, hogy a tervezett alaptörvény-módosításban szerepel egy olyan mondat is, amely gyakorlatilag önmagában megtiltaná a bevándorlók befogadását. Eszerint a jövőben nem lenne jogosult menedékjogra az, aki biztonságos országból lép magyar területre. Másképpen fogalmazva, az a bevándorló, aki nem repülőgépen érkezik, nem kaphat Magyarországon menekültstátuszt.

A jobbikos politikussal ezzel egyet is értene, de azt viszont nem érti, hogy ha valóban a bevándorlás megállítása a valós cél, akkor miért nem elegendő ez az egyetlen mondat, miért kell több oldalas salátatörvény.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy ezzel alaptörvényi szinten fogjuk kimondani, hogy Magyarországra nem vonatkozik a Genfi egyezmény (ahogy azt Mirkóczki Ádám is felhozta: a nemzetközi szerződés miatt fogadtunk be Altusz Kristóf bevallása szerint több mint 3000 bevándorlót).

Ezt a dilemmát hogyan fogja a kormány feloldani? Ki fogja kimondani, hogy hazánkba csak repülőgépen érkezhet bevándorló?

Gyöngyösi Márton mindezt azzal erősítette meg, hogy a Jobbik konstruktív ellenzékiként áll a törvénycsomagokhoz. Olyan pontosításra vonatkozó példákat hozott fel, mint például a "menekülteket segítő szervezetek".

A legerősebb ellenzéki párt frakcióvezetője emellett fenntartotta aggályát, hogy az Orbán-kormány nem megoldani, hanem fenntartani szeretné a bevándorlás problémáját Szerinte erre utal, hogy Magyarország egyedüliként akadályozta meg az EU-Afrika csúcsot.

A kormány részéről

A magyar nemzet szuverenitásának és alkotmányos identitásának a védelmét biztosítja a hetedik alaptörvény-módosítás – emelte ki Trócsányi László a törvényjavaslat expozéjában. Az igazságügyi miniszter elmondása szerint a módosítás a legújabb globális kihívásokhoz igazodik. Trócsányi szerint a módosításokkal nem változik meg a 2011-ben elfogadott alaptörvény jellege.

Alkotmánymódosításról szóló hetedik javaslat három részre osztható. Egyrészt rendezni szeretnék az unió és a tagállamok viszonyát. A javaslat erősíteni szeretné a tagállamok szuverenitását Trócsányi kiemelte, hogy a migrációs válság miatt fontos a nemzeti szuverenitás erősítése és a schegeni határok megerősítése. A törvénymódosítás szerint csak az lenne jogosult menekültjogra, aki a genfi egyezmény szerinti olyan országból érkezik, ahol üldöztetésnek van kitéve.

A javaslat megteremtené a közigazgatási bíróságok rendszerét, az igazságügyi miniszter kiemelte, hogy a „közigazgatási bíráskodás jogi garancia az állam mindenhatóságával szemben”, ezért fontos ennek a rendszernek a megteremtése.

A hetedik módosítás kiemelt figyelmet szentel a magánszféra védelmére, mivel „az egyén szintje biztosítja azt a területet ahol az ember önmaga lehet és önmaga maradhat,” ezért az állam jogi védelemben részesíti ezt a területet – mondta Trócsányi. A pénzügyminiszter kiemelte, hogy a jogok védelme kiterjed az otthon nyugalma, a „fáradt emberek utolsó mentsvára” is. Ezzel utalva arra, hogy a javaslattal meg szeretnék akadályozni, hogy például a politikusok háza előtt demonstrációt szervezzenek az elégedetlen állampolgárok.

Cikkünk az érdemi részletekkel frissül majd.