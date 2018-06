Leekens: a fehéroroszok ellen rendkívül motivált volt a csapat, Dzsudzsák nem játszhat szombaton

Leekens szerint nagyon rövid ez a hét, kevés az idő a regenerálódásra, mert szerda után szombaton újra pályára lép a csapat. A játékosok testben elég fáradtak, de talán kipihenik magukat, a legfontosabb, hogy a szeptemberi tétmeccsekre összeálljon a válogatott.

Az ausztrálok elleni szombati barátságos mérkőzésen Elek Ákos biztos, hogy nem játszik, valamint Dzsudzsák Balázs játéka sem valószínű. A csapatkapitány bicegve sétált a Telki edzőközpontban, a kapitány szerint 99 százalék, hogy nem játszhat szombaton. Rajtuk kívül Botka Endre is sérüléssel küzd, az edzésen kapott egy ütést a medencéjére.

Leekens kiemelte, hogy a sérültek a csapattal maradnak, pedig mondhatnák azt is, hogy indulnak nyaralni, ezt nagyon pozitívnak tartja.

Az ausztrálok elleni meccs kapcsán kiemelte, hogy a világbajnokságra készülő válogatott 4-0-ra győzte le Csehországot, ami erős teljesítmény. Azt is hozzátette, hogy kedveli az ausztrálokat, mert nagyon sportosak és szeretnek keményen dolgozni, ez a mentalitás közel áll a szívéhez, sőt, Tim Cahill-el egyszer ugyanabban a szállodában nyaraltak. Sok sikert kívánt nekik a világbajnokságra.

Reméli, hogy néhány év múlva a magyar csapat is olyan helyzetben lesz, hogy az utolsó barátságos meccsét játssza a világbajnokságra készülve. Leekens kemény mérkőzésre számít, csakúgy, mint a fehéroroszok ellen.

„Sikerült egy kicsit kikapcsolnunk a minőségi játékukat, a játékosok rendkívül motiváltak voltak”

- mondta a kapitány a szerdai meccsről, kiegészítve azzal, hogy nem volt elégedett, mert ő soha nem az, pedig a meccs után még máshogy nyilatkozott.

Az Elek-ügy

Elek Ákos a meccs után beszélt arról, hogy a kapitány eddig nem igazán találta meg a közös hangot a csapattal. Leekens úgy látja, hogy ezekről a dolgokról nem a játékosoknak kellene beszélnie az újságírókkal, később egyeztetett is erről a kérdésről a futballistával. Azt is leszögezte, hogy ő soha nem hazudott az újságíróknak, maximum kikerült kérdéseket, de profinak kell lenni a nyilatkozatokban is.

Leekens célja, hogy

a jóból jobbak legyünk, aztán még jobbak.

Ezt lépésről-lépésre lehet elérni, az ausztrálok elleni meccs után még többet fognak dolgozni, professzionális alapokra helyezve mindent.

(fotó: Béli Balázs / Alfahír)